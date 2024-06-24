近10天平均降雨僅3毫米 曾文水庫蓄水率又跌破5成

近來上游降雨偏少，且二期作供灌開始，曾文水庫蓄水率又跌破5成。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/24 22:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內規模最大的曾文水庫，近10天來，因集水區降雨偏少，單日平均僅3毫米左右，且已開始二期稻作的供灌，出水量遽增，不僅跌落「全國蓄水王」寶座，截至今晚，蓄水率也再度低於5成。

曾文水庫本月中旬才以有效蓄水量逾2.6億立方米超越翡翠水庫，躍居全國蓄水王，但根據統計資料，最近10天，集水區累積降雨僅約30毫米，上游「進帳」並不明顯。

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尤其從21日起，曾文水庫也開始供應二期作的農業灌溉，持續放水至烏山頭水庫蓄存，4天出水逾1200萬立方米，有效蓄水量又輸給翡翠水庫，退居全國第2。

水利署南區水資源分署觀測，截至今晚10點，曾文水庫的水位標高214.55公尺，蓄水率49.08%，但連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾3.13億立方米。

南水分署提到，二期作供灌原訂本月17日開始，因為現地降雨效益，延至21日才正式啟動，由曾文水庫放水到烏山頭水庫蓄存，因應農業用水。

配合農水署嘉南管理處辦理西口電廠饋線維護更新作業，且考量烏山頭水庫的水位已回升近標高57公尺，曾文水庫將於明天晚間8點起停止發電放水。

南水分署強調，後續將視嘉南管理處供灌情形，以及曾文水庫水下打撈工作期程，滾動檢討發電放水策略，也籲請民眾節約用水，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

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