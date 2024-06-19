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南化水庫蓄水率逾97％ 輸水至曾文水庫管路6月底完成

南化水庫自5月1日至6月18日，進水量8877萬噸，截至19日下午2時，蓄水率已達97.60%。（圖由南區水資源分署提供）

南化水庫自5月1日至6月18日，進水量8877萬噸，截至19日下午2時，蓄水率已達97.60%。（圖由南區水資源分署提供）

2024/06/19 15:47

〔記者劉婉君／台南報導〕近期幾波鋒面為台南3大水庫帶來進帳，從5月1日至昨日（6月18日）為止，曾文水庫進水量逼近1億4000萬噸，南化水庫加上越域引水，也有超過8800萬噸的進帳，相當於多了1座南化水庫的量，截至今天下午2時，曾文及烏山頭水庫合計蓄水率為53.96％，南化水庫為97.60%，曾文-南化水庫聯通管從南化水庫往曾文溪東口攔河堰的輸水管線，預計6月底完成，屆時南化水庫多餘的水量，就可送至烏山頭水庫蓄存。

根據經濟部水利署南區水資源分署觀測資料，目前曾文水庫有效蓄水量為2億6285萬噸，蓄水率52.08%；烏山頭水庫蓄水量5183萬噸，蓄水率66.05%；南化水庫蓄水8706萬噸，蓄水率97.60%，水位179.57公尺，距離滿水位180公尺，只差0.43公尺。

南區水資源分署副分署長林玉祥表示，自5月1日至6月18日，曾文水庫進水量1億3947萬噸，南化水庫包括越域引水進水量8877萬噸。

串聯曾文–烏山頭水庫系統及南化水庫系統的曾文-南化水庫聯通管，已於5月8日充水，林玉祥指出，曾南聯管正向通水至高屏溪攔河堰部分，已於5月19日至24日試運轉完成；反向自南化水庫輸水至曾文溪東口攔河堰部分，目前雙向備援工程管路已接近完成，預計6月底將完成管路連接及充水，後續視南化水庫蓄水狀況，可及時啟動通水，藉由聯通管及烏山嶺引水隧道，將南化水庫多餘水量，輸送至烏山頭水庫蓄存。

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