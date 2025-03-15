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    驚！中國55套美白產品汞含量全超標 最嚴重達6399倍

    中國55套美白化妝品檢驗後，被檢測出汞含量全都超標，最嚴重者達到6399倍。（圖擷自微博）

    中國55套美白化妝品檢驗後，被檢測出汞含量全都超標，最嚴重者達到6399倍。（圖擷自微博）

    2025/03/15 16:09

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！隨著中國《央視》攸關消費者權益的「315」晚會即將播出，越來越多產品亂象被揭發，中國環保組織「無毒先鋒」購買境內55套美白化妝品，送去檢驗後赫然發現汞含量全都超標，最嚴重的甚至達到6399倍。

    據《上游新聞》報導，汞可以抑制人體中合成黑色素的酪胺酸酶活性，減少色斑並讓皮膚看起來更為白皙，雖然短期效果顯著但僅能暫時保持，並且有著極大健康風險，會造成腎臟問題、神經系統疾病、胎兒畸形等狀況。

    在國際環保組織零汞工作小組（ZMWG）發布含汞高風險美白產品清單後，無毒先鋒2021年於中國境內購買了18款美白用品，送交檢測後驚見有15款汞超標，最高的超出1萬4399倍，甚至讓檢測機構的儀器遭受污染。

    無毒先鋒於2024年11月再次於中國電商平台上搜索，購買了16款美白化妝品共55套送驗，結果「55套美白產品汞含量100％超標」，最高者達6399倍。

    無毒先鋒指出，這16款商品在網路上存在大量違法銷售連結，例如沒有提供確切的註冊證號和備案編號，因此呼籲電商平台下架這類產品，並禁止相關業者在網路銷售。

    無毒先鋒的檢驗雖是在去年11月底進行，但直到今天（3月15日）才被曝光，中國網友們得知消息後驚呼連連，直說女性雖然愛美但也要小心劣質美妝用品。

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