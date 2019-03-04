會議當天凌晨一點 世衛才通知我

2019-03-04

〔記者林惠琴、呂伊萱／台北報導〕台灣參與國際會議又遭中國政治力干預，恐影響防疫！世界衛生組織（ＷＨＯ）二月二十一日於中國北京舉行流感疫苗選株會議，我國衛福部卻遲至當天凌晨一點才收到邀請函，使我專家因準備時間不足，無法成行。這也是台灣自二○一四年受邀參與會議以來首度缺席。

北京干擾 我缺席流感選株會議

衛福部長陳時中痛批，這種半夜發出邀請函的行為，擺明就是不讓台灣參與，不好指控是誰做出這種事，這種不光明手段、小動作，很令人生氣，尤其去年流感疫苗發生一些狀況，全球僅台灣發現，連要與國際分享、對世界貢獻一份心力，也要被打壓，對於國際防疫是損失。

外交部也批評ＷＨＯ「以政治考量排除我國」，對此表達嚴正不滿，我駐日內瓦辦事處已向ＷＨＯ秘書處提出抗議。

世衛流感疫苗選株會議每年於南、北半球各舉行一次，主要是說明選株的考量與結果，做為下一個季節性流感疫苗產製與防疫參考，與防疫工作息息相關；台灣二○一四年起受邀參加，會派疾管署人員或專家旁聽。

攸關防疫 台灣被打壓是國際損失

今年世衛流感疫苗選株會議二月二十一日於北京舉行，決定二○一九年至二○二○年的流感疫苗組成，衛福部早已提出申請，外交部也指示駐日內瓦辦事處向ＷＨＯ秘書處提出申請，並持續催促，但ＷＨＯ仍依據其於二○○五年與中國簽署的秘密備忘錄，將我方申請轉知中方；直到二十一日會議舉行當天凌晨一時許，中國才同意我方派員、並送達邀請函，使我專家因準備時間不足，無法成行。

參與此事的衛福部國際合作組前技監、台北醫學大學教授許明暉表示，過去台灣也曾遇到提出申請遭拒，也有不少次較晚收到邀請函，但最晚都是在會議前一天，此次卻在會前幾小時才告知，兩岸作業又特別複雜，真是「最誇張的一次」，與不同意沒兩樣。

疾管署副署長羅一鈞指出，我方此次無法派員與會，但仍會關注世衛相關資訊，確保維護國人健康。

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