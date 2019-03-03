台灣缺席世衛流感疫苗會議 立委批：又被中國打壓了

2019-03-03 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，不過受到中國當局干擾，我國衛福部遲至21日凌晨才接到邀請函，以致準備不及無法參加。民進黨立委劉建國痛批，防疫工作需要全世界共同面對，不應打壓台灣；國民黨立委王育敏則表示，台灣爆發疫情，中國一樣不利。

根據《蘋果》報導，立法院社福衛環委員會委員劉建國直指，中國在開會前幾個小時才發出邀請函，這根本就是又被中國打壓了。雖然遭受打壓，不過劉建國表示，衛福部應借助國際友人了解會議內容，不讓國人過度擔心。劉建國也表示，流感需要全世界共同因應，真的不應該打壓台灣，才能對整個防疫工作做出最好的處理。

王育敏則認為，在防疫工作上，應該合作不該刻意悲葛，或故意遲發通知。在當前兩岸往來頻繁的狀況之下，倘若台灣爆發疫情，對中國一樣不利。由於防疫是世界各國共同的任務，王育敏呼籲，政府應透過其他管道積極了解今年的選株狀況，並對後續資訊有所掌握。

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