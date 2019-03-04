凌晨才獲邀決定不去疫苗會議 吳釗燮：不接受矮化是原則

2019-03-04 10:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛組織（WHO）與中國因政治考量，技術性杯葛使台灣缺席流感疫苗選株會議。外交部長吳釗燮今天表示WHO應該檢討。立委詢問為何沒辦法臨時張羅一張機票去？吳釗燮強調「這是原則問題」，我們沒辦法接受事事都要經過北京同意，在最後一刻接到通知再去，會被覺得我們接受這樣矮化的作法。

世衛組織（WHO）2月21日在中國北京舉行流感疫苗選株會議，但WHO仍將我方相關行政作業交予中國，而中國則遲至會議當天凌晨才同意我方派員，導致我方專家來不及參加。

吳釗燮今天列席外交委員會，會前受訪與答詢時再次表示，對這件事情感到非常遺憾。吳釗燮說，WHO一直呼籲全球不應該有任何漏洞，不落下任何人，所有人都應該被接納到醫衛體系中，但台灣「一直被落下」，希望WHO改善歧視台灣的駔法，就這件事情進行檢討。

民進黨立委陳曼麗詢問，當天凌晨收到通知，為什麼沒辦法張羅一張機票去？問題到底在哪？吳釗燮回應說，其實這是原則問題，因為我們應該是透過WHO申請去參加，如果事事都要經過北京同意，「這是我們沒辦法接受的」。吳釗燮也補充，參加專家技術會議如果必須等到最後一刻知道，不讓我方專家提早知道、提早準備，最後一刻接到通知還是去，「會被覺得我們接受中國和WHO矮化我們的做法」。

民進黨立委林靜儀、王定宇和何欣純也關切此案，林靜儀詢問，是否從WHO和中國2005年秘密備忘錄後都是這種情形？吳釗燮坦言，2005年MOU之後「大概都是這樣」，我方透過美國等國家向WHO表達「不能和單一國家簽署MOU，卻去規範到其他國家」，這個做法是我們沒辦法接受的。

林靜儀也追問，過去幾年一直和友好國家合作，有無請友好國家或專家組織成為我方窗口的備案？吳釗燮無奈回答說，這對我們是兩難，我方能從友好國家取得資訊，但有時間差，而且很多WHO或中國官員甚至會因此覺得「那你不參加也沒差」，所以我方最重要的工作「還是去WHO敲門」。

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