貪污贓款買3輛百萬名車 顏寬恒僅申報1台「老米漿」引質疑

台灣基進秘書長吳欣岱。（記者方瑋立攝）

2024/07/26 15:45

〔記者方瑋立／台北報導〕中國國民黨立委顏寬恒被控貪汙、偽造文書等3案，今（26）日一審合判8年4月，檢方起訴書顯示顏寬恒以貪污贓款支付、購置3輛百萬名車。對此，台灣基進秘書長吳欣岱質疑，根據監察院近日公報，顏寬恒與妻陳麗淩申報數億身家，名下卻僅有1台持有超過5年的老「米漿」（BMW）轎車，這些用贓款購得的名車到底是誰所有、顏家夫婦有沒有不實申報？呼籲顏寬恒出面解釋。

國民黨立委顏寬恒被依貪污、偽造文書罪、侵占國有地罪名起訴，今日一審除侵占國土無罪外，其餘兩罪合判8年4月徒刑。檢方起訴書指出，顏寬恒所犯貪污利用職務詐欺取財罪（貪污罪）部分，是將詐領立院助理費及年終獎金108萬餘元與其擔任「隱性股東」的苑裡營造公司盈餘混用，支付購買瑪莎拉蒂豪車（總車價644萬元）的尾款72萬餘元、馬自達轎車134萬餘元、TOYOTA RVA4休旅車111萬餘元。

請繼續往下閱讀...

對此，台灣基進秘書長吳欣岱指出，監察院近日公布的公職人員財產申報中，顏寬恒與其妻子陳麗淩申報數億身家，但名下卻只有1台2006年取得的老「米漿」（BMW）轎車，甚至因為持有超過5年而不必申報取得價額，完全不見貪污贓款所購的3輛百萬名車。

吳欣岱質疑，顏寬恒夫婦身價動輒破數十億，甚至整個家族都是1秒鐘幾千萬上下的人物，誰會相信出入都是豪車接送的台中「貴族」，名下只有1台10幾年的老米漿？她呼籲顏寬恒迅速出面說明，3輛「贓車」的所有人是誰、有沒有財產申報不實的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法