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高虹安、顏寬恒涉貪被判逾7年 民進黨：社會對藍白自有公評

民進黨發言人戴瑋姍表示，民進黨尊重司法判決，相信這樣的判決、與所屬政黨的應對，社會自有公評。（資料照）

民進黨發言人戴瑋姍表示，民進黨尊重司法判決，相信這樣的判決、與所屬政黨的應對，社會自有公評。（資料照）

2024/07/26 13:49

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委顏寬恒、民眾黨籍新竹市長高虹安貪污案宣判結果今（26）日先後出爐，顏遭判7年10月、高則是7年4月。對此，民進黨表示，尊重司法判決，相信這樣的判決、與所屬政黨的應對，社會自有公評。

高虹安被控於立委任內詐領助理費46萬餘元，北檢依貪污等罪起訴高虹安等5人，台北地方法院今依貪污治罪條例判處高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。民眾黨表示，高虹安稍早已宣布主動退黨，支持高於司法捍衛清白的權益；並列舉部分綠營案例質疑，台灣司法之比例原則與量刑標準，有天壤之別。

此外，顏寬恒涉及詐領助理費、房屋假買賣、竊占國土等案，台中地院今天依貪污罪判7年10月、偽造文書罪判刑6月得易科罰金，竊占國土無罪，全案可上訴。國民黨發聲明說，支持顏寬恒上訴捍衛清白，有關黨紀處分的部分，待判決確定的結果再來處理。

對此，民進黨發言人戴瑋姍回應，尊重司法判決，關於他黨是否後續對其公職人員涉貪判決的相關處置，本黨不予置評，然而相信這樣的判決，與所屬政黨的應對，社會自有公評。

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