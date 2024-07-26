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顏寬恒A助理費貪污 法官抨擊：圖一己私利損害公務員廉潔形象

台中地方法院行政庭長李進清，今天說明判決理由。（記者張瑞楨攝）

台中地方法院行政庭長李進清，今天說明判決理由。（記者張瑞楨攝）

2024/07/26 14:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨立委顏寬恒被控貪污等案，台中地方法院今天（26日）判刑共8年4月（共同犯利用職務機會詐取財物罪判刑7年10月），褫奪公權3年，犯罪所得108萬餘元沒收，台中地院受理本案的法官，並指責顏寬恒身為我國立法委員，本應奉公守法、廉潔自持，竟為圖一己私利，與被告（手下）林進福共同謀議，詐取立法院核發的公費助理薪資與年終獎金共108萬餘元，全數流作顏的私人開支，損害國家公務員廉潔端正形象。

至於判決理由部分，台中地院指出，顏寬恒於2021年間，因參與中二選區立委補選，被民眾檢舉告發透天建物（俗稱沙鹿莊園豪宅）有違章建築，且車道、大門、警衛室等有佔用國有地，顏為避免媒體持續報導，破壞形象致影響日後選情，遂與被告林進福（苑裡營造公司負責人）、澤序空間設計公司女負責人張于廷合謀，將豪宅與土地出售予澤序公司。

上述3人於簽約前，是否實際碰面磋商與討論買賣金額等？彼此說法互有矛盾，直至台中地院準備程序中才陳述一致；此豪宅與土地、庭院佔地面積甚廣，成交總價達4000餘萬元，從磋商起至簽約、辦理移轉登記，僅短短數日，雙方卻於簽約當日皆未碰面，委由代書處理，有異常之處。

另外，檢方於上述3人手機內，查得林進福手寫的金流紀錄字條翻拍照片，包括豪宅買賣入金日期、資金多寡，顯然皆由林進福事前籌謀規劃，顏寬恒、張于廷對此情亦知之甚詳，足以認定是假買賣。

至於顏寬恒、林進福所涉違反貪污治罪條例部分，顏寬恒從2013年2月1日起至2020年1月31日止是第8、9屆立法委員，於擔任立法委員期間，並無聘用林進福為公費助理的真意，顏卻申報林進福為公費助理，並分別按月將立法院發放的助理薪資，與2018、2019年度年終工作獎金，匯款至林進福帳戶，由顏寬恒、林進福詐取108萬4976元公費助理薪資及年終獎金。

上述貪污證據，法官認為，林進福之妻記帳，製作「顏董代收代付總表」，將助理費列入顏寬恒收入明細中的「代收立法院薪資107/2/5~109/1/15（林進福）」欄位，足以證明助理費用於顏寬恒家族墊付車款、健保費、房屋維護費用、參與社團費用等各項與立委職務無關之私人支出，且顏寬恒對於是否確實聘僱林進福擔任公費助理，供述前後不一，有卸責撇清之虞。

針對量刑部分，法官強調，就假買賣豪宅案，顏寬恒為避免影響日後政治生涯，不思循正當方式妥善處理豪宅土地爭議，竟與林進福等人假買賣，影響地政機關對地政登記資料管理的正確，以及登記制度的公信力，依使公務員登載不實罪判刑6月，可易科罰金。

至於共同犯利用職務機會詐取財物罪，法官指出，顏寬恒身為我國立法委員，執掌審議法案、質詢行政官員權利，本應奉公守法、廉潔自持，竟為圖一己私利，詐取公費助理薪資與年終獎金，全數流作其私人開支，損害國家公務員廉潔端正形象，且審酌不認罪的探度，判處7年10月徒刑。

顏寬恒於判決後召開記者會，喊冤並強調此判決是「對我本人最大污辱」。（記者廖耀東攝）

顏寬恒於判決後召開記者會，喊冤並強調此判決是「對我本人最大污辱」。（記者廖耀東攝）

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