228和平紀念日 埔里烏牛欄戰役紀念碑民眾默默祭拜

2019-02-28 13:25

〔記者佟振國／南投報導〕228和平紀念日，南投縣埔里鎮愛蘭橋頭旁的紀念228事件烏牛欄戰役的「圓而不圓」紀念碑前，則有民眾默默獻上餐食、飲料、水果，悼念為此不幸犧牲的英靈，也盼記取教訓，以愛與和平消弭衝突、對立。

今天228事件紀念日，南投縣府下午2時28分在名間鄉白毫禪寺，舉辦全縣各界228事件72週年追思默哀活動，埔里鎮是228事件最後戰役「烏牛欄戰役」發生地，即是現今的愛蘭橋，當時青年學生死守烏牛欄橋與國民黨軍隊浴血奮戰，縣府為紀念這段歷史，也在橋旁設置烏牛欄戰役紀念碑，並命名「圓而不圓」。

埔里鎮今天雖無紀念追思活動，但紀念碑前有民眾默默擺放鮮花，還有餐食、飲料，並以菸代香祭拜，紀念碑上也貼有總統蔡英文的春聯，悼念因228事件及戰役不幸犧牲的眾人。

至於中興新村大操場的蔣介石像近幾年於228前夕或當天屢遭人潑漆、噴字洩憤，經警方加強巡邏後未發生，氣氛也不再緊張。

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