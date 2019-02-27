228前夕 促轉會再撤銷1056人有罪判決

2019-02-27 18:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕明天是二二八事件72週年，為平復司法不法，行政院促轉會今日公布第三波公告撤銷有罪判決名單，總共有政治受難者簡吉、辜顏碧霞等1056人獲得平反罪名。

根據最新公告撤銷名單，有簡吉、李友邦、蔡鐵城、蔡耀景、黃槐庭、巫添福、陳媽典、辜顏碧霞、郭廷亮等知名人士皆在本次獲得平反。

據調查，日治時期曾加入台灣共產黨的簡吉，在1947年二二八事件爆發時，他在嘉義組織台灣自治聯軍，1950年被國民黨政府逮捕後判處死刑，隔年被槍斃在馬場町刑場。

另一名因涉入蔡孝乾案，被判處死刑的李友邦，他曾任三民主義青年團台灣分團主任；據特務頭子谷正文回憶錄記載，1951年蔣介石在革命實踐研究院大會堂主持講話，第一排坐著蔣經國、鄧文儀、李友邦等人。

蔣介石當場對李友邦說，「李友邦，你能騙得過別人，就可以騙得過我嗎？你太小看我了，你以為我不知道你是奸匪嗎？」「憲兵，帶走，帶走！」蔣介石一邊說著，一邊以手勢派令坐在前區第二排的憲兵司令吳奎生將李架了出去；隔年4月，李友邦也被槍斃在馬場町。

至於畢業於台北第三高女的辜顏碧霞，她在1932年嫁給辜顯榮之子辜岳甫，昭和12年接掌「高砂鐵工廠」成為台灣第一位女社長。

戰後，辜顏碧霞因出借2千元給作家呂赫若，受牽連被國民黨政府逮捕，名下財產均被沒收，高砂鐵工廠在白色恐怖時代，甚至成為特務審訊政治犯的「保密局北所」。

促轉會委員表示，本次共有70人是根據二二八事件紀念基金會所提供的賠償名單辦理，也將請相關機關辦理前科紀錄塗銷作業。。

此外，陳文貴、陳榮華、林茂同、林茂松、王再傳、王錫和6人所受台灣省保安司令部的刑事有罪判決，已經促轉會審查認定，當年判決違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則，應依促轉條例平復司法不法，也在第三波公告撤銷名單內。

促轉會委員指出，二二八事件將屆滿72週年，回顧歷史不論是1947年二二八當天在行政長官公署前的衛兵掃射，或3月8日登陸基隆的國軍第21師、憲兵第4團的全台清鄉，有不計其數的無辜受難者，沒有經過任何審判過程，即死在軍警鎮壓槍下。

委員也提及，二二八受難者多為未經審判就被槍殺，沒有留下「刑事有罪判決」資料文件，促轉會難以依法平反。反觀白色恐怖則是統治者以司法為工具侵害人權，因此有留下大量司法卷宗，提供促轉會作為平反依據，所以在公告撤銷名單中與二二八相關的人數才會比較少。

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