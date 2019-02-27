家人60年後才收到遺書...蔡鐵城、歐陽文等受難者有罪判決撤銷

2019-02-27 14:58

〔記者李欣芳／台北報導〕今年是二二八事件72週年，促轉會將上網公告撤銷1056位二二八事件與白色恐怖時期受難者的刑事有罪判決，包括當年參與二二八事件反抗、在白色恐怖時期受難的和平日報記者蔡鐵城、畫家歐陽文等人，1953年在台北馬場町刑場遭槍決的蔡鐵城在給妹妹的遺書寫道：「親愛的妹妹妳知道嗎？我將離開人世間的那一天晚上，妳是我唯一伴侶，拿出妳的相片看了又看！啊！我希望……」。

這封令人聞之鼻酸的家書，卻一直到等到整整60年之後，才終於交到蔡鐵城最牽掛的妹妹和家人手上。

促轉會即將刊登在行政院公報上的「平復司法不法之第三波刑事有罪判決撤銷公告」計1056人，加上前二波已進行有罪判決撤銷公告者，累計三波公告撤銷有罪判決人數達3831人，至於第四波公告撤銷有罪判決，預定在5月31日。

1923年出生於台中大甲的蔡鐵城，戰後參與台中和平日報的籌設，身為記者，他不畏強權壓迫，堅持揭露陳孔達屬下的連長私刑虐死台灣兵的事件，即使少校和上尉前來興師問罪，報社也不為所動。

1947年的二二八事件發生後，蔡鐵城因同情台灣社會的基層弱勢民眾，對貪腐的國民黨政權感到厭惡，加入中部的二七部隊，擔任宣傳部部長。二七部隊事件後，蔡鐵城遭關押兩年多，1953年白色恐怖時期遭羅織罪名入獄並判處死刑，同年9月於馬場町槍決。

畫家歐陽文則見證二二八劫難，年輕時因曾參與水上機場抗爭，在陳澄波被槍決後，歐陽文展開逃亡，從嘉義跑到台南永福國小教美術，和作家葉石濤同事，卻先後在1950年代被捕，歐陽文最後被判刊12年。已過世的歐陽文曾畫出多幅自己親身經歷過的二二八與白色恐怖畫面，以畫筆記錄台灣人的悲哀與抵抗。

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