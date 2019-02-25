為1056人受難者平反 促轉會27日將公告撤銷罪名

2019-02-25 14:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件將屆滿72週年，行政院促轉會今日表示，將於本月27日公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，本次總共有1056人。其中70人乃根據二二八事件紀念基金會提供的賠償名單，來辦理公告撤銷；另外，依「促進轉型正義條例」第6條3項2款公告撤銷有6人。

依促轉條例規定，威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件，應予重新調查。

促轉會指出，回顧二二八事件歷史現場，不論是1947年2月28當天行政長官公署前的衛兵掃射、全台的街頭衝突、各地武裝抗爭，以及3月8日登陸基隆的第21師和憲兵第4團的全台清鄉，有不計其數的無辜受難者，沒有經過任何審判過程，就死在軍警鎮壓的槍下。

促轉會提及，在這種情況下，即使受難者家屬可根據文獻資料、研究報告申請國家賠償，但是受難者在未經審判下遇難，沒有留下「刑事有罪判決」的資料文件，促轉會無從進行刑事有罪判決撤銷的審查工作。

促轉會表示，這凸顯出二二八事件與白色恐怖時期本質上不同，白色恐怖是統治者以司法為工具侵害人權，因此留下大量司法卷宗，提供促轉會作為平復司法不法的依據；但是二二八事件是人民在「無司法狀態」下遭到國家武裝暴力的侵害，多數案件沒有留下司法審判卷宗，甚至不屬於司法審判範疇，因此成為促轉會平復司法不法工作無法觸及一部分。

促轉會指出，即便如此，仍會依促轉條例努力執行業務，至今年2月27日止，總共辦理3次刑事有罪判決撤銷公告作業，合計3831件，並請相關機關協助辦理前科紀錄塗銷作業。

另外，將在過去行政院、二二八基金會所做的二份研究報告基礎上，與二二八基金會共同合作，參考近年新出土的檔案史料及研究成果，使二二八事件歷史真相能夠得到更大程度的還原，也將與二二八事件受難者團體合作，調查受難者及家屬的身心需求，並提供心理療癒服務。

促轉會委員也說明，本月27日是公布第3波公告撤銷名單，不是像前兩次一樣舉行公告撤銷的儀式。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/