藍委被爆介入縣市政府標案 溫朗東加碼曝：得標廠商曾與羅廷瑋同台

國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

2024/07/04 17:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨政策會執行長王義川昨（3）日踢爆，國民黨台中市立委羅廷瑋竟名列台中市政府標案名單，直接擔任評選委員，質疑公然介入政府採購案，已違反相關規定與利益迴避原則。對此，政治評論員溫朗東今（4）日加碼爆料，得標廠商的董事長，曾與還在擔任市議員的羅廷瑋，一起登台出席台中市政府活動，2人還有留下合影。

對於被質疑介入政府採購案，羅廷瑋今天稍早聲明表示，他受台中市環保局邀請擔任評審委員，是秉持對公共政策的初衷，並完全符合行政院公共工程委員會的相關規定，且台中市民長期遭受排氣管噪音汙染已不堪其擾，他長期關注排氣管汙染相關事項，希望能夠維護民眾居住品質安寧，對於因政治因素而屢遭人造謠抹黑，深感遺憾。

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根據《FTNN 新聞網》報導，王義川在今日主持的節目《政治讀新術》中，邀請台中市議員周永鴻、民進黨發言人吳崢以及政治評論員溫朗東當來賓，並針對昨日踢爆國民黨籍立法委員羅廷瑋，介入台中市政府環保局的「113年度臺中市機動車輛排氣管污染管理事務計畫」標案，且擔任評選委員名單，進行詳細討論。

王義川指出，標案勾評審委員分2種，一種是專家學者，專家學者一般來說都是電腦選；另外就是府內同仁。接著王義川補充，根據行政院公共工程委員會提出的解釋，立法委員適用採購法第94-2條規定，不得擔任機關採購評選委員之專家學者委員，所以羅廷瑋的身分是沒辦法出任評審委員。對此，羅廷瑋今日稍早發聲明稱，自己不適用這一條。

王義川直言，「羅廷瑋不是台中市政府的員工，也不會是專家學者，因為資料庫裡頭沒有羅廷瑋，羅廷瑋今天還出來否認，說自己不是專家學者，那你是什麼？是台中市政府員工嗎？憑什麼當委員？」、「羅廷瑋是中華民國史上第一個，立法委員擔任縣市政府的評審委員，簡介上面還直接寫第11屆立法委員。」

溫朗東則在節目中爆料，得標廠商為登記在內湖的「瑩諮科技股份有限公司」，該廠商董事長叫楊炯浩，與另一間企業董事長同名同姓，且他曾在2019年與當時還擔任市議員的羅廷瑋，一起出席台中市政府的活動，2人甚至有合影留念。溫朗東表示，雖然不確定是否為同一個人，「羅廷瑋是不是認識這個董事長？如果是就必須要利益迴避。」

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