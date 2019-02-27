彰化228紀念會家屬哭罵流於形式 王惠美尷尬回應請多包涵

2019-02-27 13:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天是228事件72週年，彰化縣政府今在縣府舉辦228紀念活動，活動進行到接近尾聲，受難家屬、70歲張美娟情緒潰堤落淚，她痛罵活動流於形式，要求國民黨籍縣長王惠美向黨中央反映，要撫平家屬一輩子的痛，請國民黨公布黨史館資料，讓家屬知道事件緣由的真相。

張美娟突然之舉，現場頓時陷入一片低氣壓的沈重氛圍，打亂活動程序，原本安排大合照做結尾，王惠美當場決定取消，並讓張美娟上台發言，張美娟噙淚說，國民黨要認罪、悔改並道歉，不能一味要家屬包容、寬容，年年紀念活動流於形式，讓人無法接受。

她要求還有很多受難家屬，連親人死亡的日子和屍骨未見，外界更不清楚事件來龍去脈，有人還質疑家屬獲得政府賠償為何還在無理取鬧，她說，唯有國民黨願意公開黨史館資料，才能撫平這段歷史傷痛。

張美娟說，當年，她擔任高職教職的爸爸被人檢舉私藏槍械，莫名其妙入監，入監天天被刑打凌虐，某天，她的媽媽探監聽到獄吏說有7位姓張的人即將被槍決，她的外公經由人事關係打通，用金條、相機等貴重物品，費盡一番功夫才救出被關了半年的爸爸。

張美娟表示，重獲自由的爸爸後半輩子活在恐懼陰霾中，常常叫我們「囝仔人有耳無嘴」，爸爸只要聽到「警總」2字臉露害怕驚慌，甚至出獄後也失去教書的工作，改開電器行，國稅局卻經常找碴查稅，爸爸活到68歲結束其恐懼的一生。

受難者代表、95歲的林才壽台上致詞建議縣府在彰化縣興建紀念性產物或公園，彌平傷痛。還有受難代表建議調查檔案中仍未獲得賠償的受難家屬應該獲得相對賠償。

彰化縣228關懷協會理事長楊澤民說，面對苦難，連1個加害者都沒有出現的情況下，要被害人放下仇恨是讓人難以想像的人類悲劇，建議執政者用與悲者同悲的心情，以更大的悲憫與關懷之心處理228事件。

這場紀念活動今在縣府中庭舉辦，活動透過音樂演奏揭幕，緊接讓縣長、受難代表致詞，也請牧師演奏樂器，再由王惠美致贈百合花束給列席受難家屬，邀請家屬在舞台背板愛心圖案簽名，為會場莊嚴肅穆氣氛增添一股溫馨暖流。

不過，就在要進入大合照為活動劃下休止符時，受難家屬張美娟大聲道出壓抑已久的情緒，王惠美牽起張美娟的手，安慰對方說「國民黨黨史館政治上的東西已被扣留，請您多包涵。」而對林才壽請求興建紀念性產物，王惠美則點頭應允會爭取。

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