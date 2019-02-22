農委會推國家隊平台措施 韓國瑜：農委會腦袋瓜有問題

2019-02-22 11:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕農委會昨宣布將以國家團隊（TeamTaiwan）概念，成立農產品外銷平台，協助農民擴展海外市場；高雄市長韓國瑜今再對中央開砲，兩年前才花10億元成立台灣農產國際開發公司，做了什麼不知道，又要花錢成立國家隊，若失敗、是否又要成立超宇宙隊，直言農委會腦袋瓜有問題。

農委會21日即表示，將以國家團隊（TeamTaiwan）概念，整合相關單位資源，成立農產品外銷平台，以60億美元為目標，協助農民擴展海外市場。

韓國瑜今指出，農委會兩年前才花十億台幣，成立台灣農業國際開發公司，要幫台灣農產品向外面搶訂單、找通路，但兩年下來，到底做了多少不知道？結果又要再成立一個國家隊，那這10台幣哪裡去了？台灣農業開發公司要還是不要？不要了嗎？

他質疑，如果現在又成立一個國家隊，如果失敗了，難道再花10億台幣，再過兩年成立的超宇宙隊嗎？

他覺得政府官員的做法是不是有問題，成立一個架構，找一大堆人來酬庸、發薪水，然後外銷訂單找不到，農民繼續哭泣，哭泣完畢後再用阿拉伯數字說做多好多好，既然做這麼好，還成立國家隊做什麼？

農委會一連串的作法，他完全無法接受，頭上加頭、疊床架屋，再成立一個新單位，然後再來取代兩年前花10億台幣成立的公司，農民到底得到什麼？完全沒有對症下藥。

他看到農委會這個做法，實在是無法接受。

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