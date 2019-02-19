助攻農產外銷 農委會提供多國農藥檢驗一次到位

2019-02-19 20:32

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣最大芒果出口國韓國和日本紛紛下修農藥殘留標準，農委會為協助農民順利出口不卡關，今年起提供多國農藥檢驗判定，各國檢驗標準一目了然；農委會藥毒所說明，將能縮短5到7天的通關時間，讓生鮮水果外銷更順暢。

由於各國農藥殘留檢測標準變動快速且日趨複雜，農委會藥毒所今年起提供多國檢驗判定功能，協助外銷業者及農戶進行多國農藥檢出容許量檢驗，此外，民眾還可上網搜尋外銷農藥關鍵字，查詢外銷農產品的用藥基準，藥毒所以紅綠燈方式區別。

藥毒所代理所長何明勳指出，韓國和日本是台灣芒果最大出口國，原本韓國未正面表列芒果相關農藥殘留標準，2017年列出39種芒果的農藥殘留容許量，去年增訂為75種農藥，日本則是今年1月起種植芒果常會使用到的農藥「第滅寧」標準從0.5ppm下修到0.01ppm。

藥毒所指出，除了芒果以外，日本針對柑橘使用的第滅寧從1ppm下修到0.3ppm，青花菜、胡蘿蔔和毛豆都從0.5ppm調整為0.2ppm。

何明勳說，2017年由於韓國增列農藥容許標準，造成芒果外銷重挫，2016年芒果外銷到韓國的出口值從333萬美元跌落到239萬美元，去年台灣通過韓國海外實驗室檢驗後，芒果外銷韓國出口值大舉提高到419.8萬元，台灣檢驗結果經韓國認可，外銷前就可以幫農民預先檢驗，合格後不用擔心被韓國海關攔檢，抽驗頻率也會降低。

藥毒所指出，有了這份報告以後，不但可以減少農民送驗的費用，還能節省通關的時間5到7天，以芒果來說，送驗一次就需要1萬500元，雖然合格者政府有補助一半費用，但是出口到多個國家可能要送驗多次，現在則是一份報告就會呈現是否符合日本、韓國、美國和中國的農藥殘留標準。

何明勳說，農民現在也可以上網搜尋「外銷農產品用藥基準」，藥毒所不但會即時更新國際間作物的外銷用藥基準最新資訊，還會以紅綠燈方式區分外銷國家資料，綠燈是指外銷國殘留標準比我國寬鬆，黃燈則是指兩國之間差不多或一致，紅燈則是外銷國更嚴格，以此提醒農民應盡量選擇綠燈藥劑。

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