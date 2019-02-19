越南淪陷非洲豬瘟 農委會預定明天調高帶豬肉品來台罰鍰

2019-02-19 20:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕亞洲第3個國家淪陷非洲豬瘟，繼中國、蒙古之後，越南政府今天召開記者會宣布有3個豬場驗出非洲豬瘟病毒，農委會將把越南列入高風險區，來自越南的旅客，入境台灣攜帶豬肉品將首罰20萬元，農委會副主委黃金城表示，預定明天就會實施。

今年2月5日1名我國籍旅客違規攜帶豬肉三明治，從越南胡志明市搭乘越捷航空班機，入境台南機場時遭查獲，當下已裁罰3萬元，但是當時越南尚未確認為疫區，今天越南政府宣布有三個豬場驗出非洲豬瘟病毒，農委會也將修正裁罰基準。

農委會副主委黃金城表示，越南今天已經發布有三個牧場感染非洲豬瘟病毒，很快就會向世界動物衛生組織OIE通報，由於越南已經成為非洲豬瘟疫區，預定明天就會公告實施從越南攜帶豬肉品來台，首罰提高為20萬元，第二次攜帶就罰100萬元。

黃金城指出，上周家畜所從越南航班來台旅客的豬肉三明治，驗出非洲豬瘟病毒後，越南直飛台灣的航班已經全面進行入境手提行李百之百檢查，除了越南以外，越南周邊國家有直飛台灣的航班，都已經調整為百分之百檢查，例如柬埔寨的金邊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/