施政接地氣！農委會今年編列8億元補助小型農機 8萬農民受惠

2019-02-20 11:33

〔記者楊金城／台南報導〕施政接地氣，農委會今年向行政院爭取小型農機補助計畫編列8億元，直接補助農民，預估有8萬農民受惠，農委會主委陳吉仲上午訪視台南市麻豆區果樹產銷班第15班，宣布啟動今年度小型農機補助計畫，由農會在3月15日受理農民申請，有16種機型，補助3分之1。

陳吉仲說，小型農機補助，可紓解農村勞動力缺乏問題，同時促進農產業升級，並支持國產農機產業發展，今年8億補助，農民會非常有感，成效良好，明年繼續辦理補助。

農委會對農機具補助，大型專業農機具補助金額一年約3億，對農民小型農機具補助一年卻只有3到5千萬元，許多農民申請不到，抱怨不已，農糧署長胡忠一說，農委會聽到農民的心聲了，今年8億不夠，還可以加碼。

胡忠一說，和農民討論後，補助農友購置常用中耕管理機、農地搬運車、田間搬運機、動力噴霧機、動力施肥機、採茶機、剪茶機、樹枝打碎機、土壤鑽孔機、電剪、自走式噴霧車、割草機、蔬果分級機、豆類選別機、鏈鋸及自走式升降作業機等16種小型農機具，讓農民省時省工省錢省力，可提升國內小型農機具普及率，提高農耕作業效率，並帶動國內農機產業相關周邊產值達24億元以上，促進活絡農業及相關產業之經濟發展。

自3月15日起到10月31日，農民可至各地農會申請小型農機具補助，依實際購買價格補助3分之1，採先申請再購買方式，凡具有機、產銷履歷、台灣優良農產品等驗證、參與台灣農產品生產追溯、友善環境耕作登錄、農保被保險人、青年農民或農業產銷班員等資格農友，只須攜帶身分證明文件洽所在地農會填妥申請表即可完成申辦，每位農民得申請農機補1台，經農會審查通過後，須在1個月內完成購買交機，4月15日起備妥匯款帳戶影本、發票正本及農機使用證影本向原受理農會申領補助款。

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