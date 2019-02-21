想買小型農機具？農委會擴大補助 3/15起申請

2019-02-21 20:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農委會宣布擴大補助農民購買小型農機具，今年額度為8億元，每位農民限購一台，補助購買金額3分之1，有意購買農民3月15日起可向各農會申請，8億元額滿為止。

有鑑農村人口老化缺工嚴重，農委會為改善缺工問題，今年編列小型農機具補助經費8億元，補助的農機具包括，常用中耕管理機、農地搬運車、田間搬運機、動力噴霧機、動力施肥機、採茶機、剪茶機、樹枝打碎機、土壤鑽孔機、電剪、自走式噴霧車、割草機、蔬果分級機、豆類選別機、鏈鋸及自走式升降作業機等16種小型農機具。

補助對象為具有機、產銷履歷、台灣優良農產品等驗證、參與台灣農產品生產追溯、友善環境耕作登錄、農保被保險人、青年農民或農業產銷班員等資格農友。

雲林縣府農業處指出，農機補助各縣市沒有分配額度，只要在3月15日至10月31日向所在地農會提出申請，審查通過後在一個月內購買交機，並備齊相關文件，向原受理農會申領補助款即可，8億元額滿即停止申請，有意購買農民要記得儘快提出申請。

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