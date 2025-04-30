情色女直播主大戰3男頻呼「上癮了好舒服」 稱遭性侵求償100萬敗訴

小雅收費與3男發生性關係，全程直播且有40人觀看，事後反告3人性侵害，又求償100萬元，法院都判決小雅敗訴。（示意圖）

2025/04/30 12:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕呂姓、陳姓、吳姓男子3人於2022年間，與情色女直播主小雅，付費到汽車旅館拍攝性愛影片，小雅與3男發生性關係，並由呂男持手機錄影直播，事後小雅卻控告3人性侵害，法官勘驗影片，聽到小雅說自己會噴水、「上癮了，好舒服」，還見她伸手把吳男拉近自己，絲毫沒有拒絕抵抗，判決3男無罪確定，小雅刑事敗訴，但仍提起民事損害賠償之訴，向3人求償100萬元，台中地方法院又判決小雅敗訴，3人免賠償。

判決書指出，台中地檢署起訴指控，呂男與小雅（化名）是直播間的網友，邀約小雅於2022年4月24日到汽車旅館，呂男再通知陳男與吳男到場，陳男與吳男2人未取得小雅同意，與小雅發生性關係，呂男則持手機開啟直播，等陳男與吳男離開後，呂男又強行性侵害得逞，3男依加重強制性交罪公訴。

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台中地方法院一審時，呂男辯稱：「我是要幫助小雅直播，沒有違反小雅的意願，而且事後還有給錢」，陳男與吳男也強調，沒有違法小雅意願，且都有付錢，是性交易。

小雅則是指控，呂男曾亮出1把黑色手槍威脅，他有兄弟，「那些兄弟（指陳男與吳男）都是我的人」，她深感畏懼，「因為我平時直播時最大尺度都是用借位的方式拍攝，並沒有真的發生性行為，但是3人竟然都是真槍實彈的和我發生關係，我很害怕，所以我只能配合」。

法官勘驗直播錄影畫面，卻見小雅與陳男、吳男發生性行為時，都有言語或動作的互動，呂男還詢問「妹妹，他問妳會噴水嗎？」小雅回答「我會啊！」小雅甚至伸手把吳男往自己身體方向拉近，還說自己「上癮了，好舒服」，整個過程並未見拒絕抵抗的言語舉動，判決3人無罪，中檢上訴二審，指小雅曾在性行為過程中說「不要」且哭泣，事後又有創傷後壓力症候群，聲明改判3人有罪。

高等法院台中分院二審仍認為，如小雅受脅迫，當時卻沒有打手機向經紀人求救，顯然違反常理，另外，直播影片顯示，整個過程中，未見小雅有抗拒的言語或舉動，她甚且有積極迎合的言行，事後還留言希望觀眾「要記得幫我評價」，駁回檢方上訴，3人無罪確定。

民事部分，小雅向3人索賠100萬元，她強調自己曾說「不要」，被告3人並未出庭，台中地院則認為，小雅與3人性行為之後，仍著重關心自己直播事業之人氣，她主張3人是違反意願強制性交，此說尚難憑採，駁回小雅之訴，可上訴。

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