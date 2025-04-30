桃園小客車猛撞八德區公所 釀2行人OCHA

桃園八德有小客車衝向八德區公所，撞上公所外改善耐震的鋼樑，車頭嚴重變形，車上兩人一度受困，還導致2位行人當場OCHA。（桃園市議員楊朝偉提供）

2025/04/30 13:08

首次上稿 12:25

更新時間 13:08（補充傷者詳情）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市67歲陳姓駕駛上午10點46分左右開著灰色豐田自小客車突然衝向桃園市八德區公所大樓，車輛因撞上耐震補強鋼樑嚴重變形，兩位路過的行人被撞當場OCHA，駕駛及乘客也受傷，4人分別送醫搶救。

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這輛小客車由八德三元宮往八德區公所方向行駛，經過興豐路口時，突然衝向對面的八德區公所，撞上兩位行人，由於撞擊力過大，兩位行人當場OCHA，駕駛及車上乘客也受傷送醫，此外公所正進行耐震補強作業，整個自小客車撞上鋼樑嚴重變形，至於肇事原因尚待調查。

2位OCHA行人中，48歲陳姓婦人送往聖保祿醫院；58歲戴姓戴男子送部立桃園醫院急救。67歲陳姓駕駛，車上71歲趙姓女乘客由於車子撞上鋼樑嚴重變形，直到消防人員以撐開器將車體撐開才脫困，救護人員給予CPE-AED，清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置，陳姓駕駛全身無力、意識清楚，送桃園醫院急救，趙姓女乘客左胸及左手腕疼痛、意識清楚，送聖保祿醫院急救。

桃園八德有小客車衝向八德區公所，撞上公所外改善耐震的鋼樑，車頭嚴重變形，車上兩人一度受困，還導致2位行人當場OCHA。（桃園市議員楊朝偉提供）

桃園八德有小客車衝向八德區公所，撞上公所外改善耐震的鋼樑，車頭嚴重變形，車上兩人一度受困，還導致2位行人當場OCHA。（桃園市議員楊朝偉提供）

桃園八德有小客車衝向八德區公所，撞上公所外改善耐震的鋼樑，車頭嚴重變形，車上兩人一度受困，還導致2位行人當場OCHA。（桃園市議員楊朝偉提供）

桃園八德有小客車衝向八德區公所，撞上公所外改善耐震的鋼樑，車頭嚴重變形，車上兩人一度受困，還導致2位行人當場OCHA。（桃園市議員楊朝偉提供）

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