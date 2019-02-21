農委會連夜澄清：馬立克疫苗問題不是缺蛋原因

2019-02-21 22:13

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年初雞蛋價格攀升、全台鬧蛋荒，有媒體調查指出，此次供需失衡要追溯到106年「產蛋場」發生的台灣史上首次馬立克疫苗接種失敗，造成蛋雞大量死亡，農委會今晚緊急召開記者會說明，強調馬立克疫苗並不是缺蛋主因。

對於全台缺蛋的原因，今天有媒體指出，此次供需失衡的原因要追溯到106年「產蛋場」發生的台灣史上首次蛋雞馬立克疫苗接種失敗，造成百萬蛋雞死亡，農委會晚間緊急澄清，記者會中還連線中興大學獸醫學院教授沈瑞宏說明。

農委會主委陳吉仲表示，雞蛋缺口原因眾說紛紜，農委會百分之百掌握所有雞蛋缺口資訊，馬立克病毒引起疫苗失效的事，早在前年就已發生，並非這次缺蛋的主因，現在雞蛋缺口原因包含芬普尼事件、去年八二三水災影響、氣候變遷溫差大產蛋率下跌，還有去年9月液蛋業者開始使用帶殼蛋造成需求增加。

農委會說明，馬立克疫苗宣稱有問題是在前年10月後，雞隻能產蛋可能造成缺蛋的時期應是去年3到4月間，但這次缺蛋是在去年8月後才發生。

沈瑞鴻也指出，從時間點來看，馬立克疫苗在2017年10月到2018月7月有比較大的疫情發生，從生產角度來看，發生比較大量雞隻死亡，雞農會馬上補進小雞飼養，只要養20周左右，雞就會開始產蛋，以這個時間差來看，去年7到8月份這些雞已經彌補馬立克造成的死亡，例如去年5月份出現死於馬力克的雞，雞農在6月份入雞的話，去年11到12月這些雞進入生產階段，馬立克案子是事實，時間差來看沒有造成飼養斷層。

沈瑞鴻說，此外，八二三水患死的都是小雞和中雞，8月整理完再恢復，今年一到二月分才準備生產，所以跟蛋荒有關，造成延遲生產，接下來時段這些雞可以彌補缺口；芬普尼事件後，造成許多雞農不敢使用，政府強化檢測工作，也會造成產蛋表現減損；液蛋業者使用帶殼蛋，也會需要市場上流通的蛋；中南部現階段溫差超過10度的狀況，日夜溫差大的話，天氣導致產蛋能力受影響。

農委會表示，近2年之蛋雞入雛量、飼養量、化製量以及疫苗檢定量並無差異，另為加強禽流感預警機制，於禽流感好發期間，防檢局針對風險較高的鴨隻、土雞與蛋雞之主動監測方式及增加監測場數，其中蛋雞場年度監測場數提高為2倍達360場，約占全國蛋雞場之20%，而108年迄今蛋雞場禽流感案例數為4例，也並未接獲動物防疫機關通報雞隻罹患馬立克病。

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