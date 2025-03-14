罷免茶包贈罷團 道士手繪「南投罷免定誠宮」符咒超搶手

南投罷免茶包的包裝袋上，有「南投罷免定誠宮」符咒，是由道士手繪的祈福符咒。（南投公民會社提供）

2025/03/14 14:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「南投公民會社」團體投入罷馬文君罷游顥行動的宣傳，獲得台派鹿谷茶農贊助「南投罷免茶包」，茶包印有道士手繪「南投罷免定誠宮」祈福符咒，只送不賣，已有台中等罷團索取，希望幫忙號召更多人守護國家、參與罷免行動。

南投公民會社志工指出，贊助「南投罷免茶包」的鹿谷茶農，在去年青鳥行動時也曾贊助「望你順遂，台灣」茶包，此次再贊助南投罷免茶包，希望能為護台的罷免行動盡一點心力。

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南投罷免茶包的包裝袋上印有「南投罷免定誠宮」符咒，該符咒是擔任道士的志工夥伴手繪的，該符咒有祈祝罷免成功的意涵，茶包只送不賣，除送給參加活動的民眾，也送給其他的罷團，請他們也幫南投罷免行動號召更多參與者。

目前已有台中罷團聯絡索取，若其他罷團也想索取，可上「台灣真內地青年團」臉書粉專，再以私訊聯絡。

繪有「南投罷免定誠宮」符咒的南投罷免茶包，只送不賣。（南投公民會社提供）

台派鹿谷茶農去年在青鳥行動時，即贊助提供過「望你順遂，台灣」茶包。（南投公民會社提供）

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