為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免茶包贈罷團 道士手繪「南投罷免定誠宮」符咒超搶手

    南投罷免茶包的包裝袋上，有「南投罷免定誠宮」符咒，是由道士手繪的祈福符咒。（南投公民會社提供）

    南投罷免茶包的包裝袋上，有「南投罷免定誠宮」符咒，是由道士手繪的祈福符咒。（南投公民會社提供）

    2025/03/14 14:55

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕「南投公民會社」團體投入罷馬文君罷游顥行動的宣傳，獲得台派鹿谷茶農贊助「南投罷免茶包」，茶包印有道士手繪「南投罷免定誠宮」祈福符咒，只送不賣，已有台中等罷團索取，希望幫忙號召更多人守護國家、參與罷免行動。

    南投公民會社志工指出，贊助「南投罷免茶包」的鹿谷茶農，在去年青鳥行動時也曾贊助「望你順遂，台灣」茶包，此次再贊助南投罷免茶包，希望能為護台的罷免行動盡一點心力。

    南投罷免茶包的包裝袋上印有「南投罷免定誠宮」符咒，該符咒是擔任道士的志工夥伴手繪的，該符咒有祈祝罷免成功的意涵，茶包只送不賣，除送給參加活動的民眾，也送給其他的罷團，請他們也幫南投罷免行動號召更多參與者。

    目前已有台中罷團聯絡索取，若其他罷團也想索取，可上「台灣真內地青年團」臉書粉專，再以私訊聯絡。

    繪有「南投罷免定誠宮」符咒的南投罷免茶包，只送不賣。（南投公民會社提供）

    繪有「南投罷免定誠宮」符咒的南投罷免茶包，只送不賣。（南投公民會社提供）

    台派鹿谷茶農去年在青鳥行動時，即贊助提供過「望你順遂，台灣」茶包。（南投公民會社提供）

    台派鹿谷茶農去年在青鳥行動時，即贊助提供過「望你順遂，台灣」茶包。（南投公民會社提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播