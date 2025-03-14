沈伯洋主張設立「國安法庭」 翁曉玲嗆：完全沒有討論必要性

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2025/03/14 14:55

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力，民進黨立委沈伯洋更主張設立「國安法庭」，對此，國民黨立委翁曉玲今日受訪表示，賴總統喊恢復軍審是一大警訊，是一步步帶台灣變成烏克蘭。沈伯洋的說法則完全沒有法律專業，這種主張完全沒有討論的必要性。

翁曉玲表示，賴總統宣布恢復軍事審判，同時也要擴大對全台軍公教還有民意代表，甚至未來不排除涉及人民的忠誠度清查，這些所作所為是想要進入準戒嚴狀態。

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翁曉玲指出承平時期，現役軍人違法是交由一般法院審判，未來一般法院設置軍事法庭可以討論，或是引用軍法官來參審，但不需要恢復軍事審判，除非賴清德已經準備台灣要進入戰爭，這是一個非常危險的警訊，賴清德一步一步要把台灣變成烏克蘭。

至於沈伯洋主張設立「國安法庭」，翁曉玲表示，這種看法真的笑死人，完全沒有法律專業，如果真的涉及到違反國安法或是反滲透法相關規定，現在的法官就有能力處理，沈伯洋是不是認為現在大部分檢方起訴的國安案件，法官多判無罪，不滿意現在法官所做的決定？所以成立國安法庭後，就可以解決抓不到匪諜的問題？這種主張完全沒有討論的必要性。

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