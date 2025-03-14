怕了?「此生不悔入華夏」 舔共網紅「台灣表妹」狂刪影片

「台灣表妹」吃掉台灣造型的蛋糕，暗喻「一口吃了台灣」。 （擷取自網路）

2025/03/14 14:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣政府硬起來!中配網紅「亞亞在台灣」因涉及發表武統言論，遭移民署廢止居留許可；另名曾說「此生不悔入華夏」的網紅「台灣表妹」，也遭網友發現這兩天狂刪影片，似乎是怕了。

「台灣表妹」本名李喬昕，活躍於中國抖音與小紅書，時常在片中以極為浮誇的方式，做出花式吹捧「祖國」（中國）等言行，並於2021年以一句「此生不悔入華夏」，在對岸打開知名度。據了解，她已與中國籍男子結婚，前陣子並帶著老公返台，還參觀故宮等地。

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「台灣表妹」過去舔共的言論不少，網友發現其中一部影片中，她把台灣造型的蛋糕一口吃掉，當時背景是2022年前美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國軍演，台灣表妹訕笑說：「這只是個開始」，接著一口吃掉台灣造型的蛋糕，暗喻「一口吃了台灣」。

中配網紅「亞亞在台灣」涉及發表武統言論，遭民眾檢舉後，移民署再約談另兩名中配「恩綺」和「小微」；「台灣表妹」疑擔心事態擴大，燒到自己，被網友發現這兩天偷偷在小紅書上狂刪影片。

台灣網友紛紛到她的小紅書留言說:「突然刪了這麼多文 ，是不是要塌房辣?」、「現在刪文太晚了，祝安好，準備回不來了!」

網友也於社群平台脆（Threads）發表看法說:「應該要把他們刪除影片或發言的前後相關紀錄，再拿去跟中國檢舉，說他們立場反覆，支持台獨!」 「台灣表妹真愛祖國，應該把台灣國籍註銷！」、「 刪什麼刪，在中國待好待滿啊！不是不悔入華夏，現在不用來世還做中國人，可以生生世世都當中國人」。

「台灣表妹」的小紅書狂刪影片，被台灣網友發現上去留言。（圖擷自「台灣表妹」小紅書）

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