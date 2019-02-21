疫苗出包？ 疑百萬蛋雞染病暴斃 恐成「蛋荒」主因

2019-02-21 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕今年年初雞蛋價格攀升全台有感，雞蛋產地價來到每台斤36.5元，攀升至20年來新高。日前農委會將「蛋荒」歸因於去年823水災以及氣候不穩定，並以開放美日進口雞蛋試圖平抑蛋價，不過有媒體調查指出，此次供需失衡的原因要追溯到106年「產蛋場」發生的台灣史上首次蛋雞疫苗接種失敗。防檢局動物防疫組組長徐榮彬對此表示，該事件的真實性還需從各方面著手調查。

根據《上下游》爬梳的脈絡顯示，由於106年蛋雞疫苗接種失敗，超過200萬隻「海藍」蛋雞感染馬立克病毒死亡，加上半年後的823豪雨造成60萬隻蛋雞死亡，飼養出現斷層，導致雞蛋供應出現巨大缺口。

報導指稱，「海藍」是台灣蛋雞的主力品種，大約佔了5成，由於海藍雞種1-5月齡時感染馬立克病毒的死亡率高達40％，所以雞場會在雛雞孵化後的48小時內施打疫苗。不過，106年10月至107年1月孵化的400多萬隻海藍雛雞疫苗接種失敗，卻又尚在病毒潛伏階段，外觀察覺不出異狀，直到產蛋時疫情才爆發，演變成全台數百隻蛋雞死亡。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍估計至少有2、300萬隻雛雞死亡，也指出疫苗商已坦承疫苗本身有瑕疵，且承諾以「1隻雛雞40元」的方式賠償雞場。不過，有蛋農反映並非所有受害者都有拿到賠償，仍有許多蛋農求償無門。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，此次雞蛋價格飆漲並非受疫情影響，防檢局局長馮海東也聲稱，沒接獲蛋雞場通報馬立克病案例。不過，今早農委會畜牧處處長謝耀清與中央畜產會至嘉義召開「雞蛋產銷資訊座談會」排定的報告事項第1條便載明：「查前（106）年11月場馬立克疫苗失效問題及去（107）年823水災等事件造成蛋雞損失…」，似乎說明官方對此事正在釐清與了解之中。

根據《ETtoday》報導，防檢局動物防疫組組長徐榮彬表示，到目前為止，在通報系統上沒看到任何疫情通報，也沒有任何人或公文有提到這件事。徐榮彬指出，這件事的真實性需要有證據，「要確認地方有沒有接到案例」。

針對疫苗出包的部分，徐榮彬指出，疫苗在國外時先是經由層層關卡檢驗，並經由防檢局核准進口，現在傳出疫苗無效，並造成200萬隻蛋雞死亡，按照邏輯此商業行為必然會有資料需要往上呈報，疫苗失效，蛋雞場也要通報，並把檢體交與防疫機關檢驗。他表示，不可能將200萬隻死雞丟至垃圾場，而化製廠也沒有收到數量異常的通報。對於數字的真假，防檢局還需要從各方面去調查。

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