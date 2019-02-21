台灣兩漁船左右夾擊 喋血穩鵬號累計救出13人

2019-02-21 21:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕穩鵬號昨天凌晨發生喋血案後救援行動持續至今，農委會今天晚間緊急召開記者會說明，副主委陳添壽指出，目前已救起13人，包含3名台灣人，搜救工作持續進行，目前6人下落不明。

針對穩鵬號案件，農委會主委陳吉仲首先表示，今天下午13名船員，包含船長輪機長和觀察員都非常平安，目前工作重點是搶救船上被劫持、有受傷的外籍船員，自己國籍的兩艘漁船在附近，從頭到尾掌握訊息並進行跨部會聯繫。

「穩鵬」號鮪釣漁船於昨天凌晨1點44分，在印度洋公海發生菲律賓籍船員械鬥喋血案，漁業署指出，目前了解昨天凌晨因船員管教問題，菲律賓籍大副涉嫌持刀砍殺船員，當場有2名外籍船員，1名菲律賓籍和1名印尼籍重傷死亡，並有11名船員被趕下船落海。

陳添壽表示，經我國漁船「鴻福88號」、「上豐3號」等2艘友船及其他相關單位通力合作，「鴻福88號」漁船昨天先救起5名外籍船員，包含4名菲律賓籍，和1名印尼籍，「鴻福88號」及「上豐3號」今天再救起8名人員，合計先後已救起13人，其中包含該船船長陳振茂、輪機長高信光及我國籍觀察員楊文斌，另有6名外籍船員落海，生死不明。

陳添壽指出，船長3人原本被拘禁機艙，上豐號和鴻福88號先丟下救生圈到海裡，然後以聲東擊西的方式左右夾擊穩鵬號，讓船上人員找到機會逃出機艙，跳海後游泳上豐號再救起。

陳添壽表示，「穩鵬號」漁船上尚有該名行兇的菲律賓籍船員及2名受傷外籍船員，救起的13人中，有10人在鴻福號，上豐號則有3人，船隻目前都還在旁邊待命，漁業署第一時間就掌握訊息請求協助，相關救援工作持續進行，會與國家搜救指揮中心及外交部等單位保持聯繫，以提供必要協助。

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