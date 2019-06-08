〈中部〉《台中》康橋輕艇基地補助恐撤 議員：「逢龍必反」惹禍

2019-06-08

〔記者黃鐘山／台中報導〕前市長林佳龍規劃在大里康橋水域打造輕艇運動訓練基地，立委何欣純成功爭取教育部體育署補助。市議員李天生七日痛批，市長盧秀燕團隊擺爛，體育署多次催辦也無動於衷，這項工程可能被迫中止，恐又是「逢龍必反」惹禍！

林佳龍任內定案 立委爭取3千萬補助

大里旱溪康橋水域整治完成，不但成為新興景點，吸引許多民眾休憩運動，更成為輕艇活動與訓練水域，但缺乏體能、盥洗、艇庫等設備，林佳龍規劃投入五千萬元在公五、公六預定地打造輕艇運動訓練基地，何欣純也成功爭取到體育署補助。

這項工程體育署答應補助三千萬元，市府配合二千萬元，林佳龍任內定案。但體育署多次催促盧市府提送修正計畫未果，四月十八日邀市府運動局協商，運動局承諾五月十五日前提送修正計畫，不過逾期沒有函覆，也沒有要求展期，讓體育署十分不滿。

體育署5月底發文 指逾期將不補助

李天生指出，體育署五月卅一日發文，指責市府「似有行政延宕之虞，請確實檢討改善」，同時要求市府必須於六月十日前完成應辦事項，「逾期將撤銷原先審查通過之決議，不予核定補助」，這項工程可能被迫中止。李天生批評，盧市府置之不理、長期延宕，根本不是負責任的態度，讓外界質疑市府團隊的行政能力。

運動局修正計畫書 已送至體育署

對此，運動局表示，由於地方希望增加更多基地設施及設備，為回應地方期待，市府修正計畫提高到八千一百萬元規模，但體育署核復以補助三千萬元為限，因此運動局修正計畫書，維持原來總計畫經費在五千萬元規模，並已送交修整資料至體育署審辦。

運動局也說，訓練基地目前規劃的運動設施，包括複合式艇庫空間、輕艇訓練碼頭（器材室、淋浴間及廁所等），也增設水域運動管理中心、內部設施含體能訓練空間、多功能訓練活動等空間及辦公室。

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