〈中部〉《台中》過端午沒龍舟賽 市府：未編預算

2019-06-08

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府去年斥資兩百多萬元首度在豐原舉辦龍舟賽，邀集百餘隊伍競賽，昨天端午節，豐原園區軟埤仔溪少了「咚、咚、咚」熱鬧氛圍，據傳龍舟賽不續辦的原因，疑是去年有多隊練習或比賽時翻船，但無人受傷，民代痛批市府以有安全疑慮為由停辦，令人懷疑逢龍必反的政治因素使然。運動局表示，考量水域現況及去年並未編列預算才停辦。

去年花2百多萬元在豐原首辦

相較於鄰近彰化縣鹿港鎮每年舉辦龍舟賽，台中市礙於河域因素，去年首度舉辦龍舟賽，吸引大批民眾觀賞。市府去年為了宣傳花博，運動局斥資百餘萬元採購六艘小龍舟及兩艘大龍舟，並花費兩百多萬元舉辦龍舟賽，林佳龍還親自主持點睛儀式，擔任龍舟擊鼓手帶領選手啟航，但今年水岸沒有熱鬧節慶氣氛，讓豐原民眾少了過端午的趣味，民間只能靠自辦的陸上龍舟賽過乾癮。

場地不合適等因素 引人政治聯想

市議員陳清龍表示，去年龍舟賽大受好評，今年續辦所需經費不多，可續用去年龍舟，但新市府以場地不合適、有安全疑慮及預算未編列等因素停辦，不禁讓人認為是政治考量。

台中市立委第八選區參選人翁美春說，去年是趣味龍舟賽，好的活動就該延續，不該分黨派，讓民眾有應景活動參加。市議員陳本添則說，去年台中龍舟賽是為了宣傳花博，今年因場地乾涸、水流不足加上安全考量停辦，民眾不宜有過多政治聯想。

台中市府運動局指出，今年考量水域現況，經評估效益，加上市府去年並未編列今年龍舟賽預算，確定停辦。

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