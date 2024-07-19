國旅生力軍 五感的森林療癒正夯

林業保育署近幾年積極推動森林療癒。（林保署提供）

2024/07/19 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑草嶺石壁森林療癒基地因二○二四世界竹博覽會地點之一，也獲世界竹組織授證為世界竹地標，打響名號。台灣推動森林療癒已十多年，培訓取得認證森林療癒師有四十五位，近一、二年森林療癒成為國旅新遊程，從中央到地方政府都積極推廣。

慢活旅遊 治文明病

高齡化、超高齡化社會，加上壓力等因素產生的心理健康問題攀升，如焦慮、抑鬱變得普遍，世界衛生組織已將壓力稱為廿一世紀的流行病，國外研究顯示，森林療癒有降低血壓、改善情緒、增強注意力等正面影響。

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林業保育署長林華慶指出，國外森林療癒發展多年且流行，甚至德國、美國「森林療癒」還是處方箋之一，台灣土地有六十％森林，且多數森林是國有，很適合發展推動森林療癒。

林華慶表示，二○一七年著手擘劃森林療癒整體發展策略暨行動計畫，與台灣森林保健學會合作，陸續推出森林療癒師認證發展課程及制度，設置培訓平臺，推動森林療癒產業化工作。

林保署持續培訓人力

森林療癒師韓德隆表示，不同於一般登山健行，森林療癒是採深度體驗式的慢活旅遊型態，由森林療癒師運用山林生態、周遭環境，讓參與者透過視覺、聽覺、味覺、嗅覺與觸覺等五感與自然連結，放鬆身心靈。

林保署指出，除雲林草嶺石壁森林療癒基地，林保署也遴選宜蘭太平山、台中和平八仙山、嘉義阿里山、南投奧萬大、花蓮瑞穗富源、屏東獅子鄉雙流、桃園復興東眼山、台東知本等八處國家森林遊樂區作為森林療癒基地，今年一至五月已經辦理七、八十場森林療癒活動，參加的民眾反應都不錯。

林華慶說，林保署將持續培訓森林療癒專業人力，與勞動部合作推動森林療癒師成為國家層級認證，共同推展台灣森林療癒產業。

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