基隆中正公園遊戲場才啟用 燈具垂落

基隆市中正公園親子遊戲場七月十日啟用，卻陸續傳出燈具、電線垂落，議員要求都發處盡速改善。 （記者俞肇福攝）

2024/07/19 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕耗資三千多萬整建的基隆中正公園希望之丘親子遊戲場七月十日才啟用，這兩天陸續傳出燈具、電線垂落、封閉縫隙的矽利康出現小洞，還有小孩的手被欄杆割傷、圍牆出現釘子、溜滑梯指示牌年齡標示不明導致大孩子在轉彎處卡住等種種問題，民進黨基隆市議員鄭文婷昨天辦理會勘，要求基隆市都市發展處盡速改善；都發處科長表示，相關缺失盡速完成改善。

基隆市政府表示，中正公園兒童遊戲場因設施老舊，不敷需求，經爭取內政部國土管理署城鎮之心計畫補助三○六○萬，重新規劃成現代化親子遊戲場。不料遊戲場啟用，卻因相關施工細節與指示牌不明確，民眾分別向民進黨議員鄭文婷、許睿慈與陳宜投訴，鄭文婷昨辦理會勘。

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壓克力板黏附欄杆 邊緣銳利易割傷

鄭文婷表示，民眾打電話投訴，親子遊戲場鐵欄杆為避免孩童摔下，用壓克力板黏附欄杆，但是工人施工壓克力板邊緣銳利，孩童手摸過去就被割傷；另外，注射矽利康讓欄杆與壓克力黏附，結果有的矽利康整個溢出孔隙，頗為醜陋。

許睿慈指出，希望之丘親子遊戲場使用對象為二到十歲，遊戲塔中的溜滑梯，二歲到十歲一起在溜滑梯中相遇，十歲孩童可能因發育好，在溜滑梯轉彎處卡住，後面的孩童沒看到轉彎處有人，等到看見就撞上。

此外，二歲孩童不適合踩網狀的爬索，稍有不慎踩到爬索空隙，就會踩壞燈具，也會造成燈具損壞，夜晚照明不足，容易造成受傷。陳宜甚至說，民眾投訴親子遊戲場圍牆上有釘子，相當離譜。

都發處︰會勘發現的缺失 盡速改善

都發處長謝孝昆表示，親子遊戲場完工後，有找當初參與設計的玩具團體來體驗找缺失，很遺憾因使用頻繁，造成新問題產生，議員會勘發現的缺失，會盡速一一改善。

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