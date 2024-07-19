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斜槓森林療癒師 平面設計師開啟第二人生

平面設計公司老闆韓德隆（右一）斜槓取得森林療癒師認證，帶領參與者透過設計課程開啟五感體驗，進而達到身心靈放鬆。 （韓德隆提供）

平面設計公司老闆韓德隆（右一）斜槓取得森林療癒師認證，帶領參與者透過設計課程開啟五感體驗，進而達到身心靈放鬆。 （韓德隆提供）

2024/07/19 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕森林療癒是近年熱門話題及遊程，其中「森林療癒師」利用動植物引導民眾五感體驗，達身心靈放鬆，平面設計師韓德隆花了三年多參加專業訓練取得認證，斜槓成為國內首批森林療癒師，享受在山林工作的樂趣。

花三年訓練才取得認證

六十多歲韓德隆從事設計及攝影工作近卅年，與妻都愛山林，特別鍾情南投奧萬大，二○一一年投入森林志工，長期在南投分署擔任解說員，往返高雄、南投十多年樂此不疲。

二○二○年林務局開辦第一梯次森林療癒師培訓，他獲南投分署推薦，韓德隆指出，通過認證不容易，首先要先視訊修六十個學分廿堂課，接著至少要上五堂的實體課，包括精油、持杖健走、場域規劃、靜心、帶隊技巧等課程，接著還有兩次隨隊實習及三次帶隊實習，四階段都完成，相關資料要經學會審核通過，再報林務局核發證書。

二○二三年十一月取得認證至今年四月，韓德隆已帶過四十七場森林療癒，其中多數是公益，也有部分是商業團，不同於一般的導覽解說及團康，森林療癒是透過引導方式，讓民眾透過五感自己去感受。

森林中的魚 讓身心靈放鬆

韓德隆表示，例如多數森療師會帶的「五感體驗」，是透過讓參加者閉眼摸、聞後，或放嘴裡用舌頭感受其形狀，開發習以為常又被忽略的五感，或是肢體伸展、靜心及聽缽等。他則把自己平面設計、攝影專長融入課程，自行設計「森林中的魚」、「相框」等。

雖快滿六十五歲，韓德隆外表、心態都很年輕，得知他年齡，很多人都驚訝「怎麼可能！」韓德隆笑說，可能是因為他很享受在山林工作的樂趣。

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