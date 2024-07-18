17縣市飆高溫 氣象專家：今年第3颱即將出現

「林老師氣象站」指出，21日左右季風槽內熱帶擾動爭相出頭，其中一顆預估靠近台灣的機會相當大，且強度至少在中度颱風或以上。（圖擷自臉書）

2024/07/18 09:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓持續影響，各地天氣高溫炎熱，氣象署今持續對17縣市發高溫燈號資訊，其中新北市、屏東縣亮紅燈，有連續出現38度極端高溫的機率。另有氣象專家預測，今年西北太平洋第3顆颱風即將出現。

氣象署今持續對17縣市發高溫資訊，其中新北市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。至於其他15縣市均為橙色燈號，其中台南市有38度極端高溫出現的機率。台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣等，則是有連續出現36度高溫的機率。

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台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，17日起，南海至菲島東部外海季風槽已經建立。雖然TD03形成後，立馬登上陸地，快速地結束生命。但在未來7天，幾個關鍵的時間點須特別注意。

「林老師氣象站」指出，預估20、21日太平洋高壓開始北抬，讓出有利醞釀熱帶擾動的溫床。同時21日左右季風槽內熱帶擾動爭相出頭，其中1顆向西北行，進入南海，並持續朝海南島前進。另1顆則是具有更多向北分量的運動趨勢，加上環境駛流場的導引，非常靠近台灣的機會相當大，且強度至少在中度颱風或以上，對台灣是會有影響的，應特別小心注意。預計22、23日將開始拉開序幕。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文則指出，根據歐洲模式50次系集模擬顯示，下週三（24日）通過海南島附近的「輕颱」機率，已從30%降回20%，且持續降低。另一「輕颱」在台灣東南方海面，其存在的機率則已提高至70%。不過路徑離散程度代表「不確定性」，威脅大小則視其路徑靠近台灣的程度。由於模擬持續調整，應繼續觀察。

受太平洋高壓持續影響，各地天氣高溫炎熱，氣象署今持續對17縣市發高溫燈號資訊，其中新北市、屏東縣亮紅燈，有連續出現38度極端高溫的機率。（圖擷取自中央氣象署）

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