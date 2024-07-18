07/18 各報重點新聞一覽

徐巧芯大姑等人參與詐團角色分工

2024/07/18 06:47

自由時報

竹北天坑案 涉貪起訴12人 楊文科求重刑 沒收2.5億

引發國人關注的新竹縣竹北天坑事件，新竹地檢署昨天以廿二萬五千多字、二七七頁的內容，分依貪污治罪條例違反復工圖利、刑法偽造文書、教唆偽證、偽證等罪嫌，起訴新竹縣長楊文科、時任縣府工務處長、現為簡任秘書的江良淵等官、商、技師共十二人。檢方建請法院對楊文科、江良淵、豐邑創辦人劉樹居、總經理邱崇喆、副總劉永吉五人從重量刑，沒收不法所得二．五億多元。

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涉用虛擬貨幣 參與詐團洗錢2700萬 徐巧芯大姑夫妻等4人起訴

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻，涉以虛擬貨幣協助詐騙集團洗錢，金額高達兩千七百萬餘元。台北地檢署追查認定，杜秉澄是該詐團「後端水房」主導人，指揮劉向婕等人犯案，劉女否認涉罪，供詞卻前後不一、避重就輕，昨依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，起訴杜、劉及劉的友人林于倫、助理吳沂珊四人，為防串證，法官裁定劉女夫妻續押。

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平價教保就學名額 今年達50萬

因應少子女化，教育部推動「平價教保」政策迄今六年多，公共化幼兒園（公立、非營利及準公共）累計增加三六五九班，家長每月最多繳三千元，今年八月新學年平價就學名額將達五十．一萬名，為家長多增加卅一．八萬個名額。

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聯合報

「防衛遠方小島很困難」 川普要台灣付保護費

彭博商業周刊十六日刊出美國前總統、共和黨總統候選人川普專訪，川普談及台灣議題時表示，台灣拿走了所有晶片業務，「要美國提供保護，台灣應該付錢。」他還說，台灣離美國很遠，離中國大陸很近，要防衛一個遠在地球另一端的小島，實質上很困難。

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竹北「豐采五二○」天坑案 楊文科涉圖利被起訴

新竹「豐采五二○」建案施工期間在建築基地內及道路出現八次坍塌，新竹地檢署調查認為是偷工減料導致，除依違背建築術成規致生公共危險等罪起訴建商，也認定新竹縣長楊文科接受建商請託，以職權要求所屬協助復工，昨天依貪汙治罪條例之圖利罪嫌起訴。

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中國時報

川普點名台灣 要付保護費

美媒16日刊出美國前總統川普的專訪內容，首度明確談及若大選獲勝，重返白宮後的對台政策。川普直言，「台灣為我們做了什麼？台灣奪取了美國的晶片事業、非常有錢。」他認為台灣應該向美國支付「保護費」。

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卓揆提大投資台灣 業界盼討論供電減碳

行政院經濟發展委員會首場會議18日舉行，行政院長卓榮泰表示，經發會將提出「大投資台灣計畫」，盼引導台灣在海外30兆的保險資金回流，挹注長照、都更、新創科技等國家戰略產業。

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新竹竹北「豐采五二○」建案出現多次天坑事，新竹地檢署昨依貪污治罪條例違反復工圖利、刑法偽造文書、教唆偽證、偽證等罪嫌，起訴新竹縣長楊文科等官、商、技師12人。（資料照）

教育部推動「平價教保」政策迄今6年多，公共化幼兒園累計增3659班，平價教保名額達50.1萬名。（記者林曉雲攝）

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