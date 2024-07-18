涉用虛擬貨幣 參與詐團洗錢2700萬 徐巧芯大姑夫妻等4人起訴

徐巧芯大姑等人參與詐團角色分工

2024/07/18 05:30

〔記者陳彩玲、張文川／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻，涉以虛擬貨幣協助詐騙集團洗錢，金額高達兩千七百萬餘元。台北地檢署追查認定，杜秉澄是該詐團「後端水房」主導人，指揮劉向婕等人犯案，劉女否認涉罪，供詞卻前後不一、避重就輕，昨依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，起訴杜、劉及劉的友人林于倫、助理吳沂珊四人，為防串證，法官裁定劉女夫妻續押。

北檢：杜秉澄是後端水房主導人

檢方起訴指出，去年三、四月，杜男與綽號「小老虎」、「葉先生」、「武提」不詳人士共組詐欺集團，幫助「前端水房」洗錢，並拉劉向婕、林于倫、吳沂珊一同加入。

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檢警查出，組織分工由杜男成立「後端水房」並建立規章，擔任控盤指揮，負責與前端水房聯繫，以及指揮劉向婕使用Line帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假KYC資料，用來應付檢警調查。

杜還招募林于倫提供名下東霖公關顧問公司帳戶，作為水房洗錢使用；林男除提供帳戶，並交付行動門號給杜；吳沂珊負責回報虛幣交易數量、更新每日虛幣交易額度等事宜，以及聽指示提領詐款。

檢警追查，前端水房將詐欺得手的款項匯入東霖帳戶，杜就指揮劉、林、吳分別以現金領出、跨行轉帳或匯款等方式取出，再轉換為虛擬貨幣，回存到前端水房指定的錢包，營造虛幣交易的假象，同時掩飾、隱匿犯罪所得。

防劉女夫妻串證 法官裁定續押

杜男等人從去年八月初到同年九月中旬，以此手法洗錢，一個多月不法金流即高達兩千七百萬餘元、五十三人受害。杜、劉從中分得三％利潤，林男一％，吳女每月報酬三萬元，檢方認定四人犯行明確，均予起訴。

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