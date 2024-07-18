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平價教保就學名額 今年達50萬

教育部推動「平價教保」政策迄今6年多，公共化幼兒園累計增3659班，平價教保名額達50.1萬名。（記者林曉雲攝）

教育部推動「平價教保」政策迄今6年多，公共化幼兒園累計增3659班，平價教保名額達50.1萬名。（記者林曉雲攝）

2024/07/18 05:30

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕因應少子女化，教育部推動「平價教保」政策迄今六年多，公共化幼兒園（公立、非營利及準公共）累計增加三六五九班，家長每月最多繳三千元，今年八月新學年平價就學名額將達五十．一萬名，為家長多增加卅一．八萬個名額。

教長：盤點地方閒置空間 擴大設置

教育部長鄭英耀表示，未來將擴大提供平價教保名額，並結合地方教育局的力量，盤點地方閒置空間，邀請企業設置教保機構，滿足年輕員工托育小孩需求。

國教署組長王慧秋說明，今年將再增加二五○班，累計增加三六五九班，並全額補助增設二歲專班，減輕地方政府財政負擔，另爭取前瞻基礎建設特別預算，協助地方政府興建公共化幼兒園，目前已補助興建一三四園。

教育部根據行政院「我國少子女化對策計畫」，將學齡前幼兒，納入「○至六歲國家一起養」政策。從一○七年八月推動至今，平價就學名額達五十．一萬名，包括準公幼一九七三園、約廿三．五萬名，公共化幼兒園約廿六．六萬名，合計五十．一萬名，家長每月最多繳三千元，降低就學費用。

家長團體：減輕負擔 更有力量育兒

家長團體均給予肯定，全國赤子心文教基金會執行長吳福濱表示，政府的德政支撐家長可以更有力量育兒；全家盟理事長蕭東原表示，實質減輕家長負擔，二歲專班對二歲幼兒很重要；國教盟理事長王瀚陽表示，有效緩解家長在子女托育的壓力，提醒要同時把關托育品質。

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