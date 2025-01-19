黨主席立威？他提投票問題 黃國昌嗆：我回覆別插嘴

黃國昌（中）說，「我回覆的時候，不要任意插嘴，這樣是不好的行爲。」（記者田裕華攝）

2025/01/19 16:31

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〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日舉行黨員代表大會暨中央委員、中評委選舉。民眾黨中央委員張凱鈞在會中提出投票流程問題，盼能避免後續衍伸計票、記名投票的隱憂；張的相關發言，卻遭民眾黨代理主席黃國昌開嗆，張提議的內容自己聽到了，但民眾黨在開會時不要跟立法院一樣，「我回覆的時候，不要任意插嘴，這樣是不好的行爲。」

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民眾黨下午召開第三屆第一次黨員代表大會，並於會中舉行中央委員、中評委選舉，秘書長周榆修首先就會議說明議程；張凱鈞則舉手提出投票流程的缺失，他指出，有很多黨代表反應，民眾黨投了2屆中央委員、中評委選舉，但第一次出現將票箱分成3個。

張凱鈞質疑，以前只需要12分鐘就能開完票，但既然本次已經安排20分鐘開票時間，那為什麼要分3個票箱，又要造冊每一個名冊，這樣跟大家討厭的藍綠政黨有何不同？據民眾黨「黨職人員選舉辦法」第3條，以無記名投票方式，而現在每個票箱分別造冊，完全違反民眾黨章規定。

張凱鈞呼籲，拜託代理主席黃國昌可以裁示，恢復按照先前兩屆選舉全部投1號票箱，讓所有黨員代表可以照自己方式投票，而不是分開列冊方式投票。

黃國昌則回應，現在先處理程序上的事情，投票應該是在後面選舉事項；不過，張凱鈞隨即說，這是權宜問題，這會嚴重影響到今天整個候選人權益，所以提出這個拜託主席發揮公正無私，希望所有人可以公開投一個票箱。

張凱鈞的發言卻引發黃國昌不滿，黃開嗆，民眾黨在開會時還是要樹立風格與標準，不要跟立法院一樣，當一個人發言完，另一個人在發言的時候，要尊重另個人發言，「剛剛你提議的內容我聽到了，當我在回覆的時候不要任意插嘴，這樣不是很好的行為。」

黃國昌強調，現在先將議程定下來，之後再討論投票事宜，至於選舉的事情他會在請民眾黨中央委員會委員林富男報告裁決。

據悉，後續黨代表投票時，黨中央有尊重張凱鈞的提議，並決議讓每位黨代表可以隨意選擇投票箱丟入選票，排除記名、算票的風險。

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