高溫飆破37度！各地晴朗炎熱 南部午後防雷陣雨

中央氣象署表示，今天大台北、中南部地區及花東縱谷有37度以上高溫發生機率。（本報資料照）

2024/07/18 06:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（18日）台灣持續受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區則是晴到多雲，高溫普遍為34至36度，大台北、中南部地區及花東縱谷有局部37度以上高溫發生機率，外出務必注意防曬並補充水分。

降雨方面，午後在西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，嘉義以南地區及各山區易有短延時大雨，伴隨雷擊及強陣風，午後外出請留意天氣變化。

請繼續往下閱讀...

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週各地高溫炎熱，其中18日至20日大台北、中南部地區及花東縱谷有局部37度以上高溫發生機率。

18日至20日各地為晴到多雲，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及各地山區並有局部大雨發生機率。

21日、22日南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中部以北、東北部地區及東部山區有局部短暫雷陣雨。

23日、24日低壓帶影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 37 27~ 36 28 ~ 34 27 ~ 34

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法