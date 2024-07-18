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南投男子欠土增稅逾5000萬 縣府官網公告

南投縣稅務局表示，依稅捐稽徵法第34條等規定，累計欠稅逾1000萬元應於機關網站公告，籲民眾按時繳稅。（資料照，記者張協昇攝）

南投縣稅務局表示，依稅捐稽徵法第34條等規定，累計欠稅逾1000萬元應於機關網站公告，籲民眾按時繳稅。（資料照，記者張協昇攝）

2024/07/18 06:40

〔記者張協昇／南投報導〕為維護租稅公平及社會正義，依稅捐稽徵法相關規定，政府應公告欠稅大戶姓名及金額等資料，南投縣劉姓男子，積欠土地增值稅逾5000萬元，縣政府稅務局已依規定自今年7月1日起公告於該局網站，公告期限至12月31日，公告期間會視欠稅變動情形更新公告內容，呼籲欠稅人儘速繳清，以免影響個人聲譽。

南投縣政府稅務局表示，依稅捐稽徵法第34條第1項及財政部相關函釋規定，對轄內個人累計欠稅逾1000萬元或營利事業累計欠稅逾5000萬元的重大欠稅案件或重大逃漏稅捐案件經確定後，應於每年7月1日至12月31日將公告內容刊登於機關網站，公告內容包括納稅義務人姓名、地址、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額，並應視欠稅變動情形更新公告內容。

稅務局指出，經統計縣內個人累計欠繳地方稅逾1000萬元者計1件，無營利事業累計欠繳地方稅逾5000萬元案件，該劉姓欠稅人設籍南投市，積欠93、94年度土地增值稅累計5233萬9572元，已公告於該局官網公告區。

稅務局強調，欠稅大戶公告期間，會視欠稅變動情形更新公告內容，為免影響個人聲譽，仍請欠稅人儘速繳清欠稅，如欲繳納可就近向該局補發繳款書繳納或以該局為受款人開立支票寄送該局代為繳納欠稅。如有疑問，可利用稅務局免費服務電話0800-496969洽詢。

南投縣1名男子積欠土地增值稅逾5000萬元，縣政府稅務局於該局網站公告。（取自南投縣稅務局官網）

南投縣1名男子積欠土地增值稅逾5000萬元，縣政府稅務局於該局網站公告。（取自南投縣稅務局官網）

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