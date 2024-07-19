生育利多 2歲專班將增200班

落實賴總統所提出的「0至6歲國家一起養2.0」政策，行政院長卓榮泰表示，預計今年至2026年，增設200班二歲專班。（取自新竹縣政府官網）

2024/07/19 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部昨在行政院院會報告「○至六歲國家一起養二．○執行情形」，行政院長卓榮泰表示，預計今年至二○二六年，增設二百班二歲專班；八月起公共化幼兒園也將試辦臨時照顧服務，盼建立更彈性的制度，讓年輕一代「願婚、敢生、樂養」。

公共化幼兒園 8月起試辦臨時照顧

行政院發言人陳世凱轉述，卓榮泰指出，為落實賴總統所提出的「○至六歲國家一起養二．○」政策，協助育兒家庭，政院持續擴大公共化及準公共服務，目前已可提供六十萬個托育名額。

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卓榮泰說，自今年一月起，未滿二歲的幼兒公共化及準公共托育補助，分別再加碼提高至七千元及一萬三千元。截至六月為止，該年齡層的幼兒每五人就有一人受惠。

另，卓榮泰指出，為順利銜接二歲幼兒就學需求，教育部自二○一七年至二○二四年已累計增設一○七八班的二歲專班，讓二歲幼兒入園率由二○一七年約十五％成長至今達五十三％，預計到二○二六年增設二百班。

公幼寒暑假加托服務 今年已逾9成

卓榮泰強調，完善托育體系方面，教育部今年一月起，實施平日延長照顧及寒暑假加托服務，到今年暑假已有逾九成、約二二四五所公立幼兒園辦理暑假加托的服務，約有六．五萬名幼兒參與。

卓榮泰說明，為建立友善育兒的勞動環境，勞動部今年五月起試辦彈性育嬰留職停薪，讓有照顧需求的勞工得以單日、五日或七日為單位申請育嬰假。他強調，少子女化是國安問題，後續請政務委員陳時中會同有關單位，全面盤點相關對策及措施，滾動檢討精進。

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