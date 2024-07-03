自由日日Shoot》浪費公帑 砸兩億閒置18年 草屯焚化爐 限年底前全拆

斥資2億打造的草屯焚化爐，已閒置18年，將趕在今年底前全部拆除。（記者佟振國攝） 因應鳥嘴潭人工湖完工啟用，附近的草屯鎮垃圾場堆置垃圾 陸續完成打包外運處理。 （水利署提供）

2024/07/03 05:30

〔記者佟振國、陳嘉怡／綜合報導〕南投縣草屯鎮公所於二○○○年透過BOT方式興設小型焚化爐，當時造價達二億元，但因垃圾處理費過高，公所無力負擔於二○○六年停爐，閒置十八年成廢鐵，還賠償廠商二億多元，考量焚化爐緊鄰烏溪鳥嘴潭人工湖，為避免污染水質，縣府編列一千八百萬元趕在年底前拆除，當年引發諸多爭議的焚化爐走入歷史，但浪費公帑，已成事實。

縣府編列1千8百萬拆除

南投縣沒有大型垃圾焚化爐，許多鄉鎮採掩埋方式處理垃圾，當年草屯垃圾原送中寮鄉垃圾場掩埋，因污水滲漏等問題引起民眾抗議，公所緊急向中央求援，環保署依據一九九七年行政院核定之「過渡時期緊急垃圾處理計畫」，補助公所採BOT方式設置小型焚化爐。

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停爐違約 公所判賠廠商逾兩億

二○○○年由民間業者斥資二億元興建可處理約一百噸垃圾的焚化爐，二○○三年運作，但小型焚化爐垃圾處理成本過高，每噸要二千八百元，遠高於當時其他大型焚化爐約一千元的處理費，公所無力負擔，曾與廠商議價，但降價又造成經營困難，營運第四年即由環保署下令中止合約並停爐。

因公所與廠商還有二年合約未履行，廠商不堪損失申請仲裁，隔年仲裁結果出爐公所敗訴，須賠償二億一千萬，延至二○○九年底公所獲環保署補助二億三千萬元解決賠償事宜，但整起事件遭外界抨擊政策草率、浪費公帑。

二○一○年草屯焚化爐曾研議復爐，但因無法符合最新污染防制標準及處理成本過高等問題，重啟無望，之後由公所增添安全設施改為環保教育園區，供學校校外教學參觀使用。

避免污染鳥嘴潭水質必須拆除

近幾年南投縣內垃圾大量堆置達廿五萬噸，其中草屯垃圾場堆置量曾達九萬噸，五層樓高的垃圾山，成為地方負面地標，鑑於鳥嘴潭人工湖已完工蓄水，未來每天最多提供廿五萬噸民生用水供彰化、草屯使用，垃圾山及閒置的草屯焚化爐必須移除，減少污染源。

環境部環境管理署副署長林左祥表示，南投縣府已提報一千八百萬拆除小型焚化爐經費，按照多元化垃圾處理計畫，環境部將補助八十六％、約一五四八萬，其餘款項由地方政府負擔。目前全台小型焚化爐，只剩下彰化和美的小型焚化爐運轉中。縣府環保局表示，獲環境部補助拆除費用後，計畫八月招標，趕在今年底前拆除。

草屯焚化爐大事紀

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