自由日日Shoot》草屯公所無力賠兩億 還跟環保署打官司

斥資2億打造的草屯焚化爐，已閒置18年，將趕在今年底前全部拆除。（記者佟振國攝）

2024/07/03 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕南投縣草屯焚化爐停爐，引發浪費公帑爭議。環境部表示，當年鎮公所恣意簽訂超過環保署補助年限的合約，加上該焚化爐營運不符經濟效益、空污排放等問題，停用至今。

環境部官員表示，當年草屯鎮依據行政院「過渡時期緊急垃圾處理計畫」補助經費設置，每日最多可焚化一百噸的小型焚化爐，建設經費由公民營機構先行籌措，興建完成營運後再由環保署（現為環境部）在營運期間分四年補助營運費用。

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然而當年環保署與草屯鎮公所曾因合約問題產生衝突，環保署批評，草屯鎮公所二○○○年完成BOT小型焚化廠招標，與廠商訂定二階段共七年的合約，當年環保署警示超過原合約的四年補助年限，行文給草屯公所提醒補助費用至二○○六年為止，並以公文通知廠商垃圾暫停進廠，但無功而返。草屯公所和廠商發生爭議後，經仲裁公所違約須賠償廠商二億多元違約金，公所無力償還，還北上至中央陳情碰壁，跟環保署打行政訴訟。

監察院也曾在二○○九年糾正草屯鎮公所，指公所辦理興建焚化爐決標及廢標過程未按政府採購法辦理；且委託廠商經營期限逾越環保署補助期程，造成提前終止契約，認為公所及廠商均有違失。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，早期為處理地方垃圾問題推動小型焚化爐，但後期評估發現每日處理量三百噸以下的小型焚化爐，不具經濟規模、售電收益低，運作不夠有效率；加上早期小型焚化爐的污染防制設備要求較低，不符合空污排放標準，後來就未再推動。

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