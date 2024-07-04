捷運萬大線台北段全區貫通 蔣萬安：最艱難的一段

台北市長蔣萬安今（4日）上午出席捷運萬大線台北市區段隧道貫通典禮。（記者甘孟霖攝）

2024/07/04 14:55

〔記者甘孟霖／台北報導〕捷運萬大線第一期工程進度已達74.8%，預計2027年完工，目前台北市區段潛盾隧道已經全部貫通，台北市長蔣萬安今（4日）上午出席貫通典禮表示，這是捷運路線最艱難的一段，也是重要里程碑，感謝捷運團隊的付出。捷運工程局第二區工程處處長劉安德說，新北段最後的隧道也將於今年底前貫通。

捷運局表示，萬大線第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長9.5公里，共9座地下車站、1座機廠及18條潛盾隧道，目前整體施工進度已達74.8%，預定2027年完工。萬大線第一期工程台北市區段共計10條（含過河段）潛盾隧道已全部貫通，象徵著萬大線工程又達成另一重大里程碑。

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蔣萬安表示，這一段是相關捷運路線最艱難的一段，因為在開發過程中常碰上突發狀況，或遇到不在預期中的障礙物等，必須暫停施工，透過相關工法調整新的技術才能不斷前進，去年甚至得到行政院公共工程金質獎，這是公共工程界的最高榮譽，今天最後一段隧道貫通，對萬大線整體工程是非常重要的里程碑，感謝捷運局與所有工程人員、局處的努力付出。

他說，捷運萬大線行經政經中心的中正區，以及富含深厚文化歷史的萬華區，未來萬大線完成後，可以串聯地區的重大建設、公有資源等，並結合周邊的各項開發案，讓舊城區的風華再現。

他也提到，對於整體捷運網絡的興建，市府認為對的事情一定要堅持，這是首都生活圈非常重要的「心血管」，現在的努力是對未來10年、20年甚至30年發展打下深厚基礎，為下一代而努力。

捷運局指出，萬大線第一期工程在台北市內經過中正與萬華區，中正區是國家財經重鎮所在，還有南海學園文化區；萬華區則是傳統生活文化最豐富的地區，這些寶貴特質皆融入在站體設計中，以展現各車站的區位特色。

捷運局二工處表示，萬大線沿線廊帶發展密集，運輸需求量大，除第一期工程外，萬大線第二期工程是未來10年台北都會區最大的工程之一，樹林新莊區高架段CQ890區段標工程與土城區地下段CQ880A區段標已陸續開工，土城區高架段CQ880B區段標工程正積極辦理招標。

捷運局表示，萬大線完工通車後，將整合北北桃都會區運輸網絡效益，滿足台北市中正、萬華及新北市中永和、土城、板橋、樹林、新莊地區間旅運需求，並與新蘆線、板南線、松山新店線、淡水信義線等銜接轉乘，創造便利生活並提升區域經濟效益。

台北市長蔣萬安今（4日）上午出席捷運萬大線台北市區段隧道貫通典禮。（記者甘孟霖攝）

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