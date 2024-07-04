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阿桑抱「電威」跨區騎車10公里求助 南市里長笑噴：我不是五金師傅ㄋㄟ

南區大忠里長許智雄說，他的女兒得知有民眾請他修電鍋，覺得很新奇，所以偷拍他修電鍋的照片。（許智雄提供）

南區大忠里長許智雄說，他的女兒得知有民眾請他修電鍋，覺得很新奇，所以偷拍他修電鍋的照片。（許智雄提供）

2024/07/04 16:25

〔記者王捷／台南報導〕現在「壞就買新」的消費行為日益盛行，導致越來越少師傅會修電器，常說里內平均年齡超過60歲的南區大忠里長許志雄，前陣子接到棘手任務，一位婦人拿「電威（註：電鍋台語）」找他修理，他把修好的電鍋PO網，結果吸引另一位歐巴桑抱著電子鍋跨區騎10公里車來找他幫忙，他不禁苦笑「里長還要兼做五金師傅。」

過去長輩惜物，電器壞了習慣找師傅修理看看，但隨著消費習慣改變，會修理電器的師傅越來越少，許智雄說，上個月一位他不認識的婦人，抱著電鍋來他家，問里長會不會修電鍋？他反問婦人，哪個里長會修電鍋的？結果婦人卻把電鍋丟著要許智雄幫她看看，電鍋修好全家投票給許智雄。

許智雄上網找影片、自己買材料，終於把電鍋修好了，但過了好幾天婦人都沒來拿，他去調監視器，想看婦人家住在哪？結果還發現婦人根本沒住在他的里內，所以把電鍋照片PO上臉書，請大家通知婦人電鍋修好了。

沒想到許智雄的PO文沒找到鍋子的主任，反而吸引了另一位東區阿桑注意，這位阿桑抱著10幾年前去日本買的象印牌電子鍋水貨，從東區騎車10幾公里到南區大忠里找許智雄修鍋，雖然不是里民，但許智雄看阿桑抱著電子鍋來也不好意思拒絕。

後來，許智雄又四處請教，把電子鍋的液晶螢幕修好了，但鍋內的IC面板停產了，他覺得沒修好很不好意思，所以自己抱著電子鍋騎車去東區還給阿桑。他笑說，現在當里長真的要十項全能，2個電鍋的材料費，才1、200元，也不可能跟民眾收，但他真的不是當師傅的料，要拜託大家不要再找他修電鍋了。

許智雄說，電子鍋因為IC板停產了，不然他也有自信可以修好。（許智雄提供）

許智雄說，電子鍋因為IC板停產了，不然他也有自信可以修好。（許智雄提供）

修理完電鍋，許智雄說很有成就感。（許智雄提供）

修理完電鍋，許智雄說很有成就感。（許智雄提供）

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