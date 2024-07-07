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高雄第8座！ 前金運動中心開幕 結合AI智慧健身器材

前金運動中心開幕，是高雄第8座運動中心。（記者葛祐豪攝）

前金運動中心開幕，是高雄第8座運動中心。（記者葛祐豪攝）

2024/07/07 12:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁力拼任期內建置14座運動中心，第8座的前金運動中心今天（7日）開幕，結合AI智慧健身器材，陳其邁也親身體驗擬真的激流泛舟。

高雄市運發局整修前金國小活動中心，活化重新開放為前金運動中心，委由動能運動工作室營運，上週起開放試營運，已有不少民眾前往體驗。該運動中心距離前金捷運站僅2分鐘路程，UBIKE2.0就在運動中心門前，能讓附近居民就近運動。

高雄市運發局侯尊堯表示，前金運動中心最大特色，是結合時下最新AI科技，引進智慧健身器材，例如ICAROS飛行器、健身球、智慧射箭、宇康激流泛舟等，將運動與遊戲結合，打造突破場地限制的運動；此外，泳池也配置安心泳SAFESWIM AI防溺系統，運動中心現場都有專業健身教練提供訓練指導，讓銀髮族、身障者也能享有運動健身的權利。

高雄市長陳其邁今天參加開幕典禮，並與立委黃捷體驗擬真的激流泛舟運動；他強調，前金運動中心經費4900多萬，是高雄市第8個運動中心，希望2026年時，14個運動中心都可以全部啟用。

陳其邁說，前金運動中心在寒暑假及平常假日早上6-8點，提供65歲以上長輩免費使用游泳池及健身房，其他時間也只要半價25元的銅板價。

前金運動中心4樓綜合球場，可作為籃球或羽球課程，有6面羽球場每小時收費350元；3樓則為健身房、舞蹈瑜珈教室等，健身房每次收費50元，後續將規劃各種運動課程，包括時下最流行的空中瑜珈、TRX訓練等。

陳其邁力拼2026年任期內，建置14座運動中心，前金運動中心是第8座，另6座都已動工，岡山運動中心力拼今年底完工，楠梓、三民、鼓山運動中心及路竹高中運動中心，都預計明年完工，最後一座完工的小港運動中心，預計於2026年中完工。

陳其邁（右）與黃捷（左）體驗擬真的激流泛舟運動。（記者葛祐豪攝）

陳其邁（右）與黃捷（左）體驗擬真的激流泛舟運動。（記者葛祐豪攝）

結合AI智慧的激流泛舟。（記者葛祐豪攝）

結合AI智慧的激流泛舟。（記者葛祐豪攝）

前金運動中心的智慧射箭。（記者葛祐豪攝）

前金運動中心的智慧射箭。（記者葛祐豪攝）

前金運動中心的健身房，寒暑假及平常假日早上6-8點，提供65歲以上長輩免費使用。（記者葛祐豪攝）

前金運動中心的健身房，寒暑假及平常假日早上6-8點，提供65歲以上長輩免費使用。（記者葛祐豪攝）

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