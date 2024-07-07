竹縣4場免費育兒親子活動 首場帶親子體驗農事

新竹縣暑期有4場免費的育兒親子活動，首場將帶親子體驗農事。（圖擷取自竹縣府官網）

2024/07/07 11:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕7月20日（六）在新竹縣竹北市東海萊姆園新竹農場將有1場免費的「盛夏食農教育~親子體驗趣（萊姆園）」活動，鎖定縣內有嬰幼兒的家庭參與，名額共100個，縣府社會處計畫透過這個活動「置入行銷」育兒技巧、親子互動等，即日起透過https://reurl.cc/jW4mgn可線上報名。

縣府社會處長陳欣怡說，其實這個暑假，該處跟新竹縣有智一同未來教育發展協會合作推出4場別具特色又免費的育兒指導親子活動與親職課程。

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除了前述首場在東海萊姆園新竹農場舉行，7月27日會有「蠟筆哥哥」帶領親子的讀書會~「如何讓閱讀進入你家」。8月3日幼兒艸雨田舞蹈劇場會有「幼兒親子玩律動」。8月17日兒童職能治療師陳宜男則將跟大家分享「親子共遊~玩遊戲、玩出專注力」。

縣長楊文科說，新竹縣到6月底59萬1813人中，0到6歲幼兒共有3萬7697人。為提供縣內兒童照顧支持服務，增強家庭教養及親職知能，確保兒童身心健全發展，所以開辦育兒指導服務方案，服務內容包含到宅育兒指導、提升家長知能課程、親職及親子活動等。

前述4場免費活動的首場從食農教育出發，想讓孩子透過活動了解食物的來源，培養環境意識等，從中親近大自然，且體驗農事樂趣。體驗活動內容有：採萊姆、萊姆料理DIY、農場導覽等。

新竹縣暑期有4場免費的育兒親子活動，首場將帶親子體驗農事。（圖擷取自竹縣府官網）

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