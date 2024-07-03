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高雄誠智里公園開闢完成 降雨積水將改善 停車場今年底完工

誠智里公園近日因降雨積水變成大水池，市府今派工以抽水馬達抽水排放水溝清除積水。（記者陳文嬋攝）

誠智里公園近日因降雨積水變成大水池，市府今派工以抽水馬達抽水排放水溝清除積水。（記者陳文嬋攝）

2024/07/03 23:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市公園處將鳳山區誠智里灣頭南巷國有地打造為複合式公園，具有休憩及微滯洪功能，近日因降雨積水變成大水池，今派工抽水排放水溝，將增設集水井及抽水機，1個月內改善完成；交通局也將闢建停車場，今年底完工開放停車。

誠智里灣頭南巷近1公頃國有地，位於鳳山、大寮交界處鳳凰山下，歷經里長黃桂花帶頭反對業者設太陽能發電站，向市府爭取到複合式公園。

公園處斥資670萬元，種植百棵樹木、設置人行步道等，目前已興建完成，具有休憩及微滯洪功能，但近日因降雨積水，變成大水池。

里長黃桂花請市府改善公園積水情況，避免滋生蚊蟲，地方期待公園休閒遊憩，要把環境顧好，希望能儘快開放，停車場、公共腳踏車也應加速推動；公園處今派工以抽水馬達抽水，排放水溝清除積水。

公園處表示，基地原地形為下凹地並有區域滯洪功能，且周邊道路排水溝高程高於基地，未規劃公園前本有蓄水現象，且地區有淹水情事發生，因此公園規劃時，地方建議維持原滯洪功能，避免發生淹水。

公園處除了提高人行步道及園燈範圍外，其餘高程維持原下凹地形以提供滯洪功能，但因基地高程低於周邊道路排水溝，造成雨水無法全面外排，將增設集水井及抽水機，強制抽水外排解決。

交通局也攜手國產署合作闢建停車場，將斥資600萬元，規劃停放70部自小客車，預計今年底完工，開放地方停車；YouBike將於停車場完工後設置。

誠智里公園近日因降雨積水變成大水池，市府今派工以抽水馬達抽水排放水溝清除積水。（記者陳文嬋攝）

誠智里公園近日因降雨積水變成大水池，市府今派工以抽水馬達抽水排放水溝清除積水。（記者陳文嬋攝）

誠智里公園近日因降雨積水變成大水池。（記者陳文嬋攝）

誠智里公園近日因降雨積水變成大水池。（記者陳文嬋攝）

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