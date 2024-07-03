毛毛蟲入侵平鎮小吃店害「起紅疹」 禍首指向雜草叢生停車場

清潔隊昨天清消後，店家牆壁今天還是有毛毛蟲爬行。（記者黃政嘉攝）

2024/07/03 19:42

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區南豐路有店家近一個月屢遭毛毛蟲入侵，在店內地上、牆壁爬行，害店員手部發癢起紅疹，後方停車場雜草處疑似是毛毛蟲寄生地點，環保局派員清潔、消毒周遭公有道路，發函請停車場地主限期改善環境。

南豐路99號的小吃店，與蔥油餅店、壽司店近一個月持續有毛毛蟲出沒，3家店老闆、店員反映手部都因此起紅疹、甚至抓破皮。小吃店越南籍阮姓老闆說，在停車場草叢看到很多毛毛蟲，甚至在牆沿、店內爬來爬去，「開店10幾年第一次看到」，很可怕！

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3家店位於同座私人停車場外頭左右2側，蔥油餅店員許先生說，近日下雨午後毛毛蟲出現最多，晚上11點都還看得到，環保局昨天（2日）有來旁邊巷子清消，不過沒看到有進來停車場。

市議員黃敬平近期接獲店家反映，聯繫農業局經查，店家後方的停車場周圍環境髒亂，雜草叢生超過1公尺，初步研判是毛毛蟲寄生地點。

農業局說明，採樣照片經農業部桃園區農業改良場判斷，毛毛蟲是燈蛾科種，近期天氣熱，可能改變毛毛蟲出現場域，加上環境可能有毛毛蟲喜好取食的寄主作物，且遇繁殖期，因此大量頻繁出現，建議噴灑殺蟲劑及改善周遭雜草林木。

環保局說，昨天上午已派清潔隊到南豐路115巷與93巷周邊清消，遏止毛毛蟲繁殖速度，停車場是私人土地，已函請土地所有權人依《廢棄物清理法》規定限期改善垃圾、雜草等環境清理，否則處1200元到6000元以下罰緩，屆期未改善者，按日連續處罰。

平鎮區南豐路三店家近一個月屢遭毛毛蟲入侵。（記者黃政嘉攝）

6月店家後面私人停車場雜草叢生。（黃敬平服務處提供）

清潔隊7月2日清消後，店內今日仍見毛毛蟲。（記者黃政嘉攝）

桃園市農業局採樣毛毛蟲照片。（黃敬平服務處提供）

小吃店越南籍阮姓老闆反映手部因毛毛蟲發癢起紅疹。（記者黃政嘉攝）

蔥油餅店許姓店員反映手部因毛毛蟲發癢起紅疹，甚至抓破皮。（記者黃政嘉攝）

私人停車場現狀仍待整理。（記者黃政嘉攝）

清潔隊昨天到南豐路115巷與93巷周邊清消。（黃敬平服務處提供）

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