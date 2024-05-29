毛毛蟲竟能感知靜電場 提前預警天敵！

研究顯示，毛毛蟲用靜電場感知危險；示意圖。（路透資料照）

2024/05/29 14:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國布里斯托大學（University of Bristol）的最新研究揭示，靜電在掠食者與獵物互動中扮演了至關重要的角色。研究發現，毛毛蟲能透過感知天敵發出的靜電場來預警危險，這一發現為我們理解動物之間的相互作用和物種進化提供了全新的視角。

《每日科學》（Science Daily）報導，該研究指出，毛毛蟲身上的毛髮猶如靈敏的感應器，對與其他昆蟲翅膀拍動頻率相似的電場頻率最為敏感，這意味著毛毛蟲可能進化出專門用於探測天敵電氣訊號的感官系統。

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這項研究不僅揭示了毛毛蟲的靜電感知能力，也讓我們意識到人類活動對自然環境的潛在影響。研究結果顯示，毛毛蟲對電力線和其他電子設備發出的電場頻率也十分敏感，這意味著人類可能正在透過引入電氣噪音，干擾動物的感官系統，阻礙它們探測天敵的能力。

靜電感知的發現，為我們理解動物的進化提供了新的線索。幾乎所有陸地動物都可能具有靜電感官，這意味著靜電感知可能是一種廣泛存在的進化適應策略，幫助動物在複雜的環境中生存並與其他生物互動。

布里斯托大學的研究團隊透過實驗測量了黃蜂和毛毛蟲的靜電荷，並將這些數據輸入計算模型，以數學方式預測黃蜂接近毛毛蟲時的電場強度。當毛毛蟲在這些條件下做出防禦反應時，研究人員使用激雷射光檢測微小振動，以調查是否是感應毛髮在探測電場。

這項研究的重要性在於，它首次揭示了動物利用靜電作為掠食者探測線索的可能性。首席研究員英格蘭博士（Dr. Sam England）表示：「我們已知許多動物在移動時自然積累靜電，靜電能推動其他帶電物體，這讓我們猜想，像毛毛蟲這樣的獵物是否可以通過感知天敵的靜電場來偵測它們？結果表明，這種能力可能在昆蟲和其他小動物中廣泛存在。」

這項研究不僅揭示了毛毛蟲的靜電感知能力，更重要的是，它提醒我們人類活動對自然環境的影響可能比我們想像的更深遠。在追求科技進步的同時，我們必須更加重視保護自然環境，避免對生物多樣性和生態平衡造成不可逆轉的損害。

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